https://ria.ru/20230704/putin-1882093092.html

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня - РИА Новости, 04.07.2023

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня

Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:56

2023-07-04T11:56

2023-07-04T11:56

россия

белоруссия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

шос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня в России. "Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства (во время событий 24 июня – ред.) по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", - сказал Путин на саммите ШОС. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html

https://ria.ru/20221209/oborona-1837432187.html

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белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, шос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, в мире, попытка вооруженного мятежа