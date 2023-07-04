Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя России 24 июня
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня в России.
"Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства (во время событий 24 июня – ред.) по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", - сказал Путин на саммите ШОС.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.