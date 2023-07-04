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Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня - РИА Новости, 04.07.2023
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11:56 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/putin-1882093092.html
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня - РИА Новости, 04.07.2023
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня
Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:56
2023-07-04T11:56
россия
белоруссия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
шос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня в России. "Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства (во время событий 24 июня – ред.) по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", - сказал Путин на саммите ШОС. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, шос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, в мире, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, ШОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко, В мире, Попытка вооруженного мятежа
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России 24 июня

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя России 24 июня

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня в России.
"Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства (во время событий 24 июня – ред.) по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", - сказал Путин на саммите ШОС.
Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
Путин заявил о гибридной войне против России
Вчера, 11:24
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинШОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ЛукашенкоВ миреПопытка вооруженного мятежа
 
 
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