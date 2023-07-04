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Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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11:42 04.07.2023 (обновлено: 11:46 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/putin-1882089513.html
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:42
2023-07-04T11:46
украина
россия
в мире
владимир путин
шос
нарендра моди
индия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения."Реализация солидного пакета документов и решений, подготовлены к нынешнему совету глав государств, несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", - сказал Путин в ходе саммита, который проходит в режиме видеосвязи.Он также поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и позитивно оценил работу, проделанную индийским председательством в Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html
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украина, россия, в мире, владимир путин, шос, нарендра моди, индия
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, ШОС, Нарендра Моди, Индия
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС

Путин: реализация документов, подготовленных к саммиту ШОС, укрепит партнерство стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения.
"Реализация солидного пакета документов и решений, подготовлены к нынешнему совету глав государств, несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", - сказал Путин в ходе саммита, который проходит в режиме видеосвязи.
Он также поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и позитивно оценил работу, проделанную индийским председательством в Шанхайской организации сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Вчера, 11:25
 
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