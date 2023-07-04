https://ria.ru/20230704/putin-1882089513.html
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:42
2023-07-04T11:42
2023-07-04T11:46
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения."Реализация солидного пакета документов и решений, подготовлены к нынешнему совету глав государств, несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", - сказал Путин в ходе саммита, который проходит в режиме видеосвязи.Он также поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и позитивно оценил работу, проделанную индийским председательством в Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, владимир путин, шос, нарендра моди, индия
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, ШОС, Нарендра Моди, Индия
Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС
Путин: реализация документов, подготовленных к саммиту ШОС, укрепит партнерство стран