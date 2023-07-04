https://ria.ru/20230704/putin-1882089513.html

Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС

Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Путин заявил о значении реализации документов, подготовленных к саммиту ШОС

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:42

2023-07-04T11:42

2023-07-04T11:46

украина

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владимир путин

шос

нарендра моди

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что реализация документов, подготовленных к нему, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках объединения."Реализация солидного пакета документов и решений, подготовлены к нынешнему совету глав государств, несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", - сказал Путин в ходе саммита, который проходит в режиме видеосвязи.Он также поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и позитивно оценил работу, проделанную индийским председательством в Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, владимир путин, шос, нарендра моди, индия