https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html

Путин заявил о геополитических противоречиях в мире

Путин заявил о геополитических противоречиях в мире - РИА Новости, 04.07.2023

Путин заявил о геополитических противоречиях в мире

Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:28

2023-07-04T11:28

2023-07-04T11:49

в мире

владимир путин

шос

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он отметил, что ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами."Это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности", - сказал Путин."Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.Президент РФ отметил, что все эти проблемы в своей совокупности "ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала".

https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html

https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, шос, россия