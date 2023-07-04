https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:28
2023-07-04T11:28
2023-07-04T11:49
в мире
владимир путин
шос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_0:193:3230:2010_1920x0_80_0_0_b720ad41c69aa240e2db852472ffc438.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он отметил, что ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами."Это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности", - сказал Путин."Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.Президент РФ отметил, что все эти проблемы в своей совокупности "ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала".
https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html
https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a0129d5372464d5fa807aa5118afcae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, шос, россия
В мире, Владимир Путин, ШОС, Россия
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Путин: противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он отметил, что ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами.
ШОС привержена созданию справедливого миропорядка, заявил Путин
"Это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности", - сказал Путин.
"Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.
Президент РФ отметил, что все эти проблемы в своей совокупности "ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала".
Путин заявил о гибридной войне против России