Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 04.07.2023 (обновлено: 11:49 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:28
2023-07-04T11:49
в мире
владимир путин
шос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_0:193:3230:2010_1920x0_80_0_0_b720ad41c69aa240e2db852472ffc438.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Он отметил, что ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами."Это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности", - сказал Путин."Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.Президент РФ отметил, что все эти проблемы в своей совокупности "ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала".
https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html
https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a0129d5372464d5fa807aa5118afcae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, шос, россия
В мире, Владимир Путин, ШОС, Россия
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире

Путин: противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он отметил, что ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связей между народами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ШОС привержена созданию справедливого миропорядка, заявил Путин
Вчера, 11:25
"Это особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности", - сказал Путин.
"Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.
Президент РФ отметил, что все эти проблемы в своей совокупности "ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала".
Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
Путин заявил о гибридной войне против России
Вчера, 11:24
 
В миреВладимир ПутинШОСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала