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Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
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11:25 04.07.2023 (обновлено: 11:40 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:25
2023-07-04T11:40
россия
шос
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам."Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал Путин на саммите, который проходит в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html
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россия, шос, владимир путин, в мире
Россия, ШОС, Владимир Путин, В мире
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин

Путин: Россия поддержит проект декларации, где отражены подходы к международным вопросам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам.
"Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал Путин на саммите, который проходит в режиме видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ШОС привержена созданию справедливого миропорядка, заявил Путин
Вчера, 11:25
 
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