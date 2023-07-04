https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html

Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин

Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023

Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:25

2023-07-04T11:25

2023-07-04T11:40

россия

шос

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам."Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал Путин на саммите, который проходит в режиме видеосвязи.

https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, шос, владимир путин, в мире