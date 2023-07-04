https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:25
2023-07-04T11:25
2023-07-04T11:40
россия
шос
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам."Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал Путин на саммите, который проходит в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20230704/shos-1882083977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шос, владимир путин, в мире
Россия, ШОС, Владимир Путин, В мире
Россия поддерживает проект совместной декларации ШОС, заявил Путин
Путин: Россия поддержит проект декларации, где отражены подходы к международным вопросам
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия поддерживает проект совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам.
"Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал Путин на саммите, который проходит в режиме видеосвязи.
ШОС привержена созданию справедливого миропорядка, заявил Путин