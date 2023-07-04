Рейтинг@Mail.ru
МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 04.07.2023 (обновлено: 18:56 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/proverka-1882229560.html
МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину
МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину - РИА Новости, 04.07.2023
МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину
МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, по результатам будет принято... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:42
2023-07-04T18:56
происшествия
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
беслан
елена милашина
сайди янгулбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_b8b81f5c62be3ebc6793cfa01775834e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщается в телеграм-канале МВД Медиа."МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту нападения в Ахматовском районе Грозного на Елену Милашину и Александра Немова... По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению, уточнили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике", - говорится в сообщении.Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев ранее сообщил РИА Новости, что адвоката и журналистку везут в больницу в Беслан, а он их сопровождает.Как ранее рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882138361_0:361:960:1081_1920x0_80_0_0_39cb5631c4f29d47ee872c0a1a84f912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, беслан, елена милашина, сайди янгулбаев
Происшествия, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Беслан, Елена Милашина, Сайди Янгулбаев
МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину

МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину и Немова

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщается в телеграм-канале МВД Медиа.
"МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту нападения в Ахматовском районе Грозного на Елену Милашину и Александра Немова... По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению, уточнили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике", - говорится в сообщении.
Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев ранее сообщил РИА Новости, что адвоката и журналистку везут в больницу в Беслан, а он их сопровождает.
Как ранее рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
Мохмад Ахмадов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Сенатор от Чечни прокомментировал ситуацию с избиением Милашиной
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеБесланЕлена МилашинаСайди Янгулбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала