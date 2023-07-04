https://ria.ru/20230704/proverka-1882229560.html

МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину

МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину - РИА Новости, 04.07.2023

МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину

МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, по результатам будет принято... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:42

2023-07-04T18:42

2023-07-04T18:56

происшествия

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

беслан

елена милашина

сайди янгулбаев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщается в телеграм-канале МВД Медиа."МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту нападения в Ахматовском районе Грозного на Елену Милашину и Александра Немова... По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению, уточнили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике", - говорится в сообщении.Немов и Милашина прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев ранее сообщил РИА Новости, что адвоката и журналистку везут в больницу в Беслан, а он их сопровождает.Как ранее рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html

беслан

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происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, беслан, елена милашина, сайди янгулбаев