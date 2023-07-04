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"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Вооруженные силы Украины провалили первый этап своего контрнаступления, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:58
2023-07-04T14:58
2023-07-04T16:02
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины провалили первый этап своего контрнаступления, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера."На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась", — заявил военный.По словам эксперта, украинские силы попытались наступать массированно, словно следуя стратегии из пособия армии США, прежде чем они осознали, что российская армия слишком хорошо подготовлена, и они не смогут добиться прорыва.Он также отметил, что после этого провала ВСУ сменили стратегию своего наступления.С четвертого июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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в мире, германия, австрия, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Австрия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Полковник ВС Австрии Рейснер: Вооруженные силы Украины провалили первый этап наступления