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"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
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14:58 04.07.2023 (обновлено: 16:02 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/proval-1882161087.html
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Вооруженные силы Украины провалили первый этап своего контрнаступления, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:58
2023-07-04T16:02
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австрия
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины провалили первый этап своего контрнаступления, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера.&quot;На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась&quot;, — заявил военный.По словам эксперта, украинские силы попытались наступать массированно, словно следуя стратегии из пособия армии США, прежде чем они осознали, что российская армия слишком хорошо подготовлена, и они не смогут добиться прорыва.Он также отметил, что после этого провала ВСУ сменили стратегию своего наступления.С четвертого июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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в мире, германия, австрия, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Австрия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Первая фаза провалилась". В Германии признали неприятную правду о ВСУ

Полковник ВС Австрии Рейснер: Вооруженные силы Украины провалили первый этап наступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины провалили первый этап своего контрнаступления, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера.
«

"На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась", — заявил военный.

По словам эксперта, украинские силы попытались наступать массированно, словно следуя стратегии из пособия армии США, прежде чем они осознали, что российская армия слишком хорошо подготовлена, и они не смогут добиться прорыва.
Он также отметил, что после этого провала ВСУ сменили стратегию своего наступления.
С четвертого июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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