https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html

"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева

"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева - РИА Новости, 04.07.2023

"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева

Читатели американской Breitbart отметили, что заявления высокопоставленных чиновников Украины о контрнаступлении свидетельствуют о его полном провале. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T02:02

2023-07-04T02:02

2023-07-04T02:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели американской Breitbart отметили, что заявления высокопоставленных чиновников Украины о контрнаступлении свидетельствуют о его полном провале."Если подручные Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу", — высказался SiberianRhod."Новый повод для Зеленского поехать по миру с протянутой рукой", — пошутил liberum_oratio."Насколько же плоха Украина, что даже с миллиардами от Запада она все равно проигрывает. Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?" — спросил akira sendoo."Получается, что украинское контрнаступление направлено на Киев. Во сколько еще нам обойдется поражение Украины?" — возмутился Eff Tupp.Ранее украинские политики высказались о том, что контрнаступление ВСУ идет не по плану. Главком ВСУ Валерий Залужный обвинил страны НАТО в недостаточно быстрой поставке техники. Замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а Владимир Зеленский отметил, что наступление ВСУ проходит "медленнее, чем хотелось бы".Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

https://ria.ru/20230702/vsu-1881720784.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато