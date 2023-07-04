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"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html
"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева
"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева - РИА Новости, 04.07.2023
"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева
Читатели американской Breitbart отметили, что заявления высокопоставленных чиновников Украины о контрнаступлении свидетельствуют о его полном провале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:02
2023-07-04T02:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели американской Breitbart отметили, что заявления высокопоставленных чиновников Украины о контрнаступлении свидетельствуют о его полном провале."Если подручные Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу", — высказался SiberianRhod."Новый повод для Зеленского поехать по миру с протянутой рукой", — пошутил liberum_oratio."Насколько же плоха Украина, что даже с миллиардами от Запада она все равно проигрывает. Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?" — спросил akira sendoo."Получается, что украинское контрнаступление направлено на Киев. Во сколько еще нам обойдется поражение Украины?" — возмутился Eff Tupp.Ранее украинские политики высказались о том, что контрнаступление ВСУ идет не по плану. Главком ВСУ Валерий Залужный обвинил страны НАТО в недостаточно быстрой поставке техники. Замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а Владимир Зеленский отметил, что наступление ВСУ проходит "медленнее, чем хотелось бы".Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
https://ria.ru/20230702/vsu-1881720784.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Дела плохи". В словах подручных Зеленского увидели признаки провала Киева

Читатели Breitbart: заявления высокопоставленных лиц Украины указывают на ее полный провал

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели американской Breitbart отметили, что заявления высокопоставленных чиновников Украины о контрнаступлении свидетельствуют о его полном провале.
«
"Если подручные Зеленского говорят миру, что дела плохи, то можно не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу", — высказался SiberianRhod.
"Новый повод для Зеленского поехать по миру с протянутой рукой", — пошутил liberum_oratio.
"Насколько же плоха Украина, что даже с миллиардами от Запада она все равно проигрывает. Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?" — спросил akira sendoo.
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"Получается, что украинское контрнаступление направлено на Киев. Во сколько еще нам обойдется поражение Украины?" — возмутился Eff Tupp.
Ранее украинские политики высказались о том, что контрнаступление ВСУ идет не по плану. Главком ВСУ Валерий Залужный обвинил страны НАТО в недостаточно быстрой поставке техники. Замглавы украинского министерства обороны Анна Маляр признала, что для армии страны ситуация "довольно сложная", а Владимир Зеленский отметил, что наступление ВСУ проходит "медленнее, чем хотелось бы".
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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