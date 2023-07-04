https://ria.ru/20230704/probka-1882116144.html
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась - РИА Новости, 04.07.2023
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:47
2023-07-04T12:47
2023-07-04T13:13
авто
краснодарский край
республика крым
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра. Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра. При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.
https://ria.ru/20230703/most-1881987692.html
краснодарский край
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, краснодарский край, республика крым
Авто, Краснодарский край, Республика Крым
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до семи километров
КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости.
Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края
. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра.
При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.
Депутат призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту