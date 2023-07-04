https://ria.ru/20230704/probka-1882116144.html

Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась

Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась - РИА Новости, 04.07.2023

Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:47

2023-07-04T12:47

2023-07-04T13:13

авто

краснодарский край

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869080757_0:268:2919:1909_1920x0_80_0_0_741ce6c5a9c68ba99f25fae8373b7242.jpg

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра. Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра. При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.

https://ria.ru/20230703/most-1881987692.html

краснодарский край

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, краснодарский край, республика крым