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Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась - РИА Новости, 04.07.2023
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12:47 04.07.2023 (обновлено: 13:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/probka-1882116144.html
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась - РИА Новости, 04.07.2023
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:47
2023-07-04T13:13
авто
краснодарский край
республика крым
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости. Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра. Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра. При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.
https://ria.ru/20230703/most-1881987692.html
краснодарский край
республика крым
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авто, краснодарский край, республика крым
Авто, Краснодарский край, Республика Крым
Пробка на въезде на Крымский мост вновь увеличилась

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до семи километров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края к увеличилась до 7,3 километра, передаёт с места корреспондент РИА Новости.
Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра.
При этом на въезде на мост со стороны Крыма по состоянию на 12 часов 10 минут пробка ликвидирована.
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