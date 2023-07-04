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Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров - РИА Новости, 04.07.2023
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07:49 04.07.2023 (обновлено: 11:20 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/probka-1882051378.html
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров - РИА Новости, 04.07.2023
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до четырех километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:49
2023-07-04T11:20
республика крым
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до четырех километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале. &quot;Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым, по состоянию на 07:00 пробка четыре километра, время ожидания до двух часов&quot;, — говорится в публикации.На выезде из Крыма наблюдается стометровая пробка, ожидание составляет десять минут.В субботу, 1 июля, очередь при въезде на Крымский мост достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование заторов связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит проверке.Количество постов для досмотра увеличили до 80. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Как рассказал РИА Новости начальник пожарно-спасательной части № 144 в Тамани Роман Ковецкий, с субботы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края не зафиксировано ни одного ДТП, медицинская помощь никому из водителей и пассажиров не потребовалась.
https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html
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республика крым, краснодарский край, общество
Республика Крым, Краснодарский край, Общество
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров

Пробка при въезде на Крымский мост к утру вторника сократилась до четырех километров

© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский крайВолонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Оперативный штаб — Краснодарский край
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до четырех километров, сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале.
«

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым, по состоянию на 07:00 пробка четыре километра, время ожидания до двух часов", — говорится в публикации.

На выезде из Крыма наблюдается стометровая пробка, ожидание составляет десять минут.
В субботу, 1 июля, очередь при въезде на Крымский мост достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование заторов связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит проверке.
Количество постов для досмотра увеличили до 80. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Как рассказал РИА Новости начальник пожарно-спасательной части № 144 в Тамани Роман Ковецкий, с субботы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края не зафиксировано ни одного ДТП, медицинская помощь никому из водителей и пассажиров не потребовалась.
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Республика КрымКраснодарский крайОбщество
 
 
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