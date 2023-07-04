https://ria.ru/20230704/prizery-1881947990.html

Призеры премии Росприроднадзора получат баллы при поступлении в вузы

Призеры премии Росприроднадзора получат баллы при поступлении в вузы - РИА Новости, 04.07.2023

Призеры премии Росприроднадзора получат баллы при поступлении в вузы

Победители и призеры премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" в эту приемную кампанию получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, сообщила... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:00

2023-07-04T10:00

2023-07-04T10:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

экология

экология в россии

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Победители и призеры премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" в эту приемную кампанию получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Как сообщает пресс-служба премии "Экология – дело каждого", пока договоренность о начислении баллов за достижения в области охраны окружающей среды достигнута с пятью вузами страны. Вместе с тем идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими институтами."Я очень рада, что нам удалось договориться о таком серьезном вознаграждении для участников премии "Экология – дело каждого". Дополнительные баллы при поступлении дают им не только возможность учиться в лучших высших заведениях страны, но и вдохновляют на новые интересные проекты в области охраны окружающей среды и не только. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы – эти ребята уже сегодня, получив высокую оценку своих трудов, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу", - сказала Радионова.В данную приемную кампанию учитываются результаты премии за 2021 и 2022 годы. Вузы на свое усмотрение дают от двух до семи баллов участникам, призерам и победителям премии. Статус нужно подтвердить соответствующими дипломами.Сегодня поощрить призеров и победителей конкурса "Экология – дело каждого" готовы НИУ "Высшая школа экономики", РУДН, СВФУ, Томский госуниверситет, САФУ.По данным пресс-службы, некоторые вузы, помимо дополнительных баллов, дадут конкурсантам и другие преференции. Так, Российский университет дружбы народов предоставляет возможность бесплатного обучения одному из конкурсантов прошлых сезонов, а Северный Арктический федеральный университет за победу в премии "Экология – дело каждого" подготовил прием на целевое обучение.Премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экокультуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ на сегодня превысило 55 тысяч. Призеры и победители премии получили в награду смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20230301/rosprirodnadzor-1855024339.html

https://ria.ru/20230523/ekologiya-1873518015.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия, экология, экология в россии