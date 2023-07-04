https://ria.ru/20230704/primore-1882073835.html

Свыше 21 тысячи школьников Приморья посетили музеи по "Арсеньевской карте"

Свыше 21 тысячи школьников Приморья посетили музеи по "Арсеньевской карте" - РИА Новости, 04.07.2023

Свыше 21 тысячи школьников Приморья посетили музеи по "Арсеньевской карте"

Свыше 21 тысячи школьников из Приморья бесплатно посетили учреждения культуры за первый месяц работы проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:44

2023-07-04T10:44

2023-07-04T10:44

владивосток

русский (остров)

артёмовский городской округ

олег кожемяко

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Свыше 21 тысячи школьников из Приморья бесплатно посетили учреждения культуры за первый месяц работы проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона. В День защиты детей 1 июня глава Приморья Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта". Теперь школьники 6-13 лет смогут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. "Как рассказали в региональном министерстве образования, 21 132 ребенка побывали в учреждениях культуры за первый месяц работы проекта", - говорится в сообщении. По слова главы министерства Эльвиры Шамоновой, школьники в возрасте от 6 до 13 лет с удовольствием посещали экскурсии и выставки. Больше всего детей побывало в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева, Приморском краевом драматическом театре молодежи и Приморском океанариуме на острове Русском. По данным властей Приморья, с 1 июля в проекте могут участвовать школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района, с сентября - все остальных муниципалитетов края. Ранее правительство Приморья сообщало, что главная цель проекта "Арсеньевская карта" – продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.

https://ria.ru/20230622/priomre-1879701330.html

https://ria.ru/20230628/sportsmeny-1880847804.html

владивосток

русский (остров)

артёмовский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, русский (остров), артёмовский городской округ, олег кожемяко, приморский океанариум