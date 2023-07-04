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В США припомнили Киеву приказ кастрировать российских пленных
В США припомнили Киеву приказ кастрировать российских пленных - РИА Новости, 04.07.2023
В США припомнили Киеву приказ кастрировать российских пленных
Публичные извинения руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко за призыв к кастрации российских военнопленных вызваны страхом... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:08
2023-07-04T06:08
2023-07-04T09:22
в мире
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Публичные извинения руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко за призыв к кастрации российских военнопленных вызваны страхом президента Владимира Зеленского потерять западную поддержку, пишет American Thinker."За заявлениями (Друзенко. — Прим. ред.) последовали извинения. Однако они, по всей видимости, были вызваны не чем иным, как страхом президента Зеленского из-за того, что его вопиющее поклонение нацистам приведет к прекращению поддержки от стран Запада", — написал обозреватель издания Эл Биненфельд.В марте 2022 года Друзенко в прямом эфире одного из местных телеканалов сообщил, что дал указание врачам из своего проекта "кастрировать раненых российских пленных".Позже он написал в социальных сетях, что сделал это заявление "на эмоциях" и что госпиталь якобы не собирается никого калечить.
https://ria.ru/20230518/podolyak-1872752696.html
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в мире, россия, владимир зеленский
В мире, Россия, Владимир Зеленский
В США припомнили Киеву приказ кастрировать российских пленных
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