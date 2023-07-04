https://ria.ru/20230704/prigozhin-1882189247.html

"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом

"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом - РИА Новости, 04.07.2023

"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети возмутился появлению на маркетплейсах товаров юмористического содержания с его изображением. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:11

2023-07-04T17:11

2023-07-04T17:20

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети возмутился появлению на маркетплейсах товаров юмористического содержания с его изображением. "Мне кажется, что я обладаю чувством юмора и самоиронии, адекватно воспринимая самые нелепые жизненные ситуации, но думаю, что всему есть предел. Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?" – написал Пригожин. Он отметил, что мог бы согласиться на сотрудничество с продавцами в случае обращения. Но таких предложений, по словам продюсера, не поступило."Хоть бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может бы, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор. А вы как считаете?" – обратился к подписчикам продюсер. Большинство пользователей похвалили Пригожина за чувство юмора и оставили множество шуточных записей в комментариях. "Нарушение авторских прав налицо", "Иосиф, вам подкинули неплохую идею", "Ой, я бы вас лучше нарисовала. Давайте запустим свое производство стикеров", "Какое же замечательное у вас чувство юмора", — поддержали супруга певицы Валерии поклонники.Шутки в адрес Иосифа Пригожина стали поступать после 24 июня, когда однофамилец продюсера, предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж.Произошедшее породило в Сети шутки, построенные на путанице в Пригожиных. Комментаторы буквально атаковали страницу продюсера вопросами, адресованными его однофамильцу Евгению. Иосиф Пригожин признался, что был обеспокоен случившимся. Но позже поддержал юмор соотечественников и начал сам над собой шутить в соцсети.

https://ria.ru/20230625/memy-1880313884.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, евгений пригожин, новости шоу-бизнеса, знаменитости