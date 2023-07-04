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"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом - РИА Новости, 04.07.2023
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Шоубиз
 
17:11 04.07.2023 (обновлено: 17:20 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/prigozhin-1882189247.html
"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом
"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом - РИА Новости, 04.07.2023
"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом
Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети возмутился появлению на маркетплейсах товаров юмористического содержания с его изображением. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:11
2023-07-04T17:20
шоубиз
иосиф пригожин
евгений пригожин
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети возмутился появлению на маркетплейсах товаров юмористического содержания с его изображением. "Мне кажется, что я обладаю чувством юмора и самоиронии, адекватно воспринимая самые нелепые жизненные ситуации, но думаю, что всему есть предел. Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?" – написал Пригожин. Он отметил, что мог бы согласиться на сотрудничество с продавцами в случае обращения. Но таких предложений, по словам продюсера, не поступило."Хоть бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может бы, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор. А вы как считаете?" – обратился к подписчикам продюсер. Большинство пользователей похвалили Пригожина за чувство юмора и оставили множество шуточных записей в комментариях. &quot;Нарушение авторских прав налицо&quot;, &quot;Иосиф, вам подкинули неплохую идею&quot;, &quot;Ой, я бы вас лучше нарисовала. Давайте запустим свое производство стикеров&quot;, &quot;Какое же замечательное у вас чувство юмора&quot;, — поддержали супруга певицы Валерии поклонники.Шутки в адрес Иосифа Пригожина стали поступать после 24 июня, когда однофамилец продюсера, предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж.Произошедшее породило в Сети шутки, построенные на путанице в Пригожиных. Комментаторы буквально атаковали страницу продюсера вопросами, адресованными его однофамильцу Евгению. Иосиф Пригожин признался, что был обеспокоен случившимся. Но позже поддержал юмор соотечественников и начал сам над собой шутить в соцсети.
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иосиф пригожин, евгений пригожин, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Евгений Пригожин, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
"Всему есть предел": Иосиф Пригожин возмутился продаже товаров с его лицом

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился продаже брелков и магнитов с его лицом на маркетплейсах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети возмутился появлению на маркетплейсах товаров юмористического содержания с его изображением.
«
"Мне кажется, что я обладаю чувством юмора и самоиронии, адекватно воспринимая самые нелепые жизненные ситуации, но думаю, что всему есть предел. Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально?" – написал Пригожин.
Он отметил, что мог бы согласиться на сотрудничество с продавцами в случае обращения. Но таких предложений, по словам продюсера, не поступило.
«
"Хоть бы позвонили, копеечку какую предложили, я, может бы, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор. А вы как считаете?" – обратился к подписчикам продюсер.
Большинство пользователей похвалили Пригожина за чувство юмора и оставили множество шуточных записей в комментариях.
«

"Нарушение авторских прав налицо", "Иосиф, вам подкинули неплохую идею", "Ой, я бы вас лучше нарисовала. Давайте запустим свое производство стикеров", "Какое же замечательное у вас чувство юмора", — поддержали супруга певицы Валерии поклонники.

Шутки в адрес Иосифа Пригожина стали поступать после 24 июня, когда однофамилец продюсера, предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж.
Произошедшее породило в Сети шутки, построенные на путанице в Пригожиных. Комментаторы буквально атаковали страницу продюсера вопросами, адресованными его однофамильцу Евгению.
Иосиф Пригожин признался, что был обеспокоен случившимся. Но позже поддержал юмор соотечественников и начал сам над собой шутить в соцсети.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Иосиф Пригожин рассказал, как реагирует на мемы с ним
25 июня, 13:35
 
ШоубизИосиф ПригожинЕвгений ПригожинНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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