https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882044347.html

Антиглобалист Ионов заявил, что США ведут дело против него непрозрачно

Антиглобалист Ионов заявил, что США ведут дело против него непрозрачно - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист Ионов заявил, что США ведут дело против него непрозрачно

США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против Российского антиглобалистского движения и не предоставили... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:43

2023-07-04T05:43

2023-07-04T05:43

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против Российского антиглобалистского движения и не предоставили никакой информации, заявил в интервью РИА Новости глава движения Александр Ионов. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение до 10 миллионов долларов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое движение для влияния на выборы в Соединенных Штатах. "Они в октябре того же (2022) года объявили меня угрозой своей национальной безопасности. Чем я им угрожаю, я до сих пор не знаю, потому что документы закрыты - в публичном доступе их нет", - сказал Ионов. По его словам, американские власти, как это часто бывает, ссылаются на некие разведданные. "По сути, они (обвинения) все строятся только на каких-то разведданных, подтвердить которые они пока сами не могут", - добавил собеседник агентства. По данным минюста США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882041201.html

https://ria.ru/20230704/diplomaty-1882043656.html

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