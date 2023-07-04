Рейтинг@Mail.ru
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 04.07.2023 (обновлено: 06:31 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882044022.html
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов, в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:27
2023-07-04T06:31
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746433059_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_db330fb68bc60fece2927b63fe8ba980.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов, в интервью РИА Новости назвал страшным сном обвинения в свой адрес, отметив, что в США никогда не был. "Я ни разу не был в США, и поэтому для меня, как страшный сон, та информация, которую постоянно американские СМИ и чиновники заявляют на своих официальных ресурсах", - сказал Ионов. Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882041201.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746433059_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_aaa49d1987e17f01ad3df2828ccb8429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США

Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США, где никогда не был

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов, в интервью РИА Новости назвал страшным сном обвинения в свой адрес, отметив, что в США никогда не был.
«
"Я ни разу не был в США, и поэтому для меня, как страшный сон, та информация, которую постоянно американские СМИ и чиновники заявляют на своих официальных ресурсах", - сказал Ионов.
Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Антиглобалист Ионов не может нанять в США адвоката для защиты прав
Вчера, 03:56
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала