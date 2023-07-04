Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США
Антиглобалист Ионов назвал страшным сном преследование в США, где никогда не был
© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов, в интервью РИА Новости назвал страшным сном обвинения в свой адрес, отметив, что в США никогда не был.
«
"Я ни разу не был в США, и поэтому для меня, как страшный сон, та информация, которую постоянно американские СМИ и чиновники заявляют на своих официальных ресурсах", - сказал Ионов.
Как утверждает американский минюст, россиянин якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.