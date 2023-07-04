https://ria.ru/20230704/pozhar-1882249241.html
В Петербурге локализовали пожар на территории завода
В Петербурге локализовали пожар на территории завода - РИА Новости, 04.07.2023
В Петербурге локализовали пожар на территории завода
Пожар на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге, локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:38
2023-07-04T20:38
2023-07-04T20:38
происшествия
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пожар на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге, локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "Четвертого июля в 18.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Лиговский проспект, д. 281. … В 19.39 локализация пожара, отказ дополнительному номеру 1-БИС", - сообщает пресс-служба. По этому адресу расположен завод бытовой химии "Аист". Сообщалось, что в кирпичном одноэтажном здании размером 15 на 20 метров происходило горение обстановки на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург
В Петербурге локализовали пожар на территории завода
В Петербурге локализовали пожар на территории завода по производству бытовой химии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пожар на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге, локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
"Четвертого июля в 18.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Лиговский проспект, д. 281. … В 19.39 локализация пожара, отказ дополнительному номеру 1-БИС", - сообщает пресс-служба.
По этому адресу расположен завод бытовой химии "Аист". Сообщалось, что в кирпичном одноэтажном здании размером 15 на 20 метров происходило горение обстановки на площади 300 квадратных метров.
Сведений о пострадавших на данный момент нет.
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