https://ria.ru/20230704/pozhar-1882242234.html
В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии
В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии - РИА Новости, 04.07.2023
В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии
Пожар произошел на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге на площади 300 квадратных метров. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:46
2023-07-04T19:46
2023-07-04T20:02
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге на площади 300 квадратных метров."Четвертого июля в 18.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Лиговский проспект, дом 281", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По этому адресу расположен завод бытовой химии "Аист"."В кирпичном одноэтажном здании размером 15 на 20 метров происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Пожар ликвидируют восемь единиц техники и 32 человека личного состава от МЧС.
https://realty.ria.ru/20230704/pozhar-1882182622.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии
В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии на площади 300 квадратов