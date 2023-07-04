https://ria.ru/20230704/pozhar-1882242234.html

В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии

В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии - РИА Новости, 04.07.2023

В Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии

Пожар произошел на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге на площади 300 квадратных метров. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:46

2023-07-04T19:46

2023-07-04T20:02

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по производству бытовой химии в Петербурге на площади 300 квадратных метров."Четвертого июля в 18.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Лиговский проспект, дом 281", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По этому адресу расположен завод бытовой химии "Аист"."В кирпичном одноэтажном здании размером 15 на 20 метров происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Пожар ликвидируют восемь единиц техники и 32 человека личного состава от МЧС.

https://realty.ria.ru/20230704/pozhar-1882182622.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость