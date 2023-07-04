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СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции - РИА Новости, 04.07.2023
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23:00 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/postavki-1882263059.html
СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции
СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции
Госдепартамент ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, убеждая его не препятствовать поставкам Турции американских истребителей F-16, если те будут... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:00
2023-07-04T23:00
в мире
цены на нефть
швеция
турция
сша
роберт менендес
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ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Госдепартамент ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, убеждая его не препятствовать поставкам Турции американских истребителей F-16, если те будут предложены в обмен на пропуск Швеции в НАТО, утверждает издание Punchbowl News со ссылкой на три источника. Администрация США выражает готовность продать самолеты на 20 миллиардов долларов, но дает понять, что у конгресса и, в частности, у сенатского комитета по международным отношениям, который возглавляет Менендес, может быть свое мнение на этот счет. "Высшие чины администрации Байдена хотят быть уверены, что Менендес с его полномочиями в отношении торговли оружием не помешает им, если они захотят заключить сделку с Турцией, которая увязывает продажу F-16 с одобрением Анкарой Швеции", - сказано в публикации. Турция пока отказывается ратифицировать членство Швеции в НАТО. Менендес давно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
https://ria.ru/20230704/kuleba-1882033220.html
швеция
турция
сша
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в мире, цены на нефть, швеция, турция, сша, роберт менендес, нато, государственный департамент сша, f-16, анкара
В мире, Цены на нефть, Швеция, Турция, США, Роберт Менендес, НАТО, Государственный департамент США, F-16, Анкара
СМИ: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции

Punchbowl News: Госдеп США убеждает сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Госдепартамент ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, убеждая его не препятствовать поставкам Турции американских истребителей F-16, если те будут предложены в обмен на пропуск Швеции в НАТО, утверждает издание Punchbowl News со ссылкой на три источника.
Администрация США выражает готовность продать самолеты на 20 миллиардов долларов, но дает понять, что у конгресса и, в частности, у сенатского комитета по международным отношениям, который возглавляет Менендес, может быть свое мнение на этот счет.
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"Высшие чины администрации Байдена хотят быть уверены, что Менендес с его полномочиями в отношении торговли оружием не помешает им, если они захотят заключить сделку с Турцией, которая увязывает продажу F-16 с одобрением Анкарой Швеции", - сказано в публикации.
Турция пока отказывается ратифицировать членство Швеции в НАТО.
Менендес давно выступает против продажи современных американских самолетов Турции, обвиняя ее в нарушении воздушного пространства Греции.
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Вчера, 00:40
 
В миреЦены на нефтьШвецияТурцияСШАРоберт МенендесНАТОГосударственный департамент СШАF-16Анкара
 
 
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