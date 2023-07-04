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Премьер Приднестровья поблагодарил Россию за оказываемую помощь - РИА Новости, 04.07.2023
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15:18 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882169770.html
Премьер Приднестровья поблагодарил Россию за оказываемую помощь
Премьер Приднестровья поблагодарил Россию за оказываемую помощь - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Приднестровья поблагодарил Россию за оказываемую помощь
Россия оказывает значительную поддержку непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил во вторник глава правительства ПМР Александр Розенберг на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:18
2023-07-04T15:18
россия
приднестровская молдавская республика
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Россия оказывает значительную поддержку непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил во вторник глава правительства ПМР Александр Розенберг на пресс-конференции . "Скажем так, еще чего-то больше просить пока, как говорится, совесть не позволяет. Мы стараемся рассчитывать на свои силы и пытаться максимально ресурсы заработать самостоятельно. Но еще раз говорю, та поддержка, которая оказывается Российской Федераций, она сегодня значительная и значимая для нас", - сказал Розенберг, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных обращениях Приднестровья за финансовой помощью к России. Глава правительства ПМР также отметил, что в Тирасполе благодарны Российской Федерации за оказываемую помощь. "Мы традиционно не нуждаемся в рыбе, нам нужны удочки и нужен водоем, в котором мы могли бы эту рыбу ловить. Поэтому сегодня нам нужны рынки сбыта, стабильные поставки энергетических ресурсов. Вот в этом мы сегодня нуждаемся. А дальше мы сами сумеем заработать", - отметил Розенберг. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230220/pridnestrove-1853122011.html
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россия, приднестровская молдавская республика, молдавия
Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия
Премьер Приднестровья поблагодарил Россию за оказываемую помощь

Премьер ПМР Розенберг заявил, что Россия оказывает значительную поддержку Приднестровью

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Вид города Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Россия оказывает значительную поддержку непризнанной Приднестровской Молдавской республике, заявил во вторник глава правительства ПМР Александр Розенберг на пресс-конференции .
"Скажем так, еще чего-то больше просить пока, как говорится, совесть не позволяет. Мы стараемся рассчитывать на свои силы и пытаться максимально ресурсы заработать самостоятельно. Но еще раз говорю, та поддержка, которая оказывается Российской Федераций, она сегодня значительная и значимая для нас", - сказал Розенберг, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных обращениях Приднестровья за финансовой помощью к России.
Глава правительства ПМР также отметил, что в Тирасполе благодарны Российской Федерации за оказываемую помощь. "Мы традиционно не нуждаемся в рыбе, нам нужны удочки и нужен водоем, в котором мы могли бы эту рыбу ловить. Поэтому сегодня нам нужны рынки сбыта, стабильные поставки энергетических ресурсов. Вот в этом мы сегодня нуждаемся. А дальше мы сами сумеем заработать", - отметил Розенберг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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