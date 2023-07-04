Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882129519.html
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины - РИА Новости, 04.07.2023
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины
Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:21
2023-07-04T13:21
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. "Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год", - говорится в заявлении правительства. Сообщается, что из этой суммы 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Кроме того, около 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь. Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины

Нидерланды выделили второй пакет помощи для Украины на 2023 год на 118 миллионов евро

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны.
"Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год", - говорится в заявлении правительства.
Сообщается, что из этой суммы 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Кроме того, около 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь.
Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров
30 июня, 23:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала