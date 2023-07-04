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Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины - РИА Новости, 04.07.2023
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины
Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:21
2023-07-04T13:21
2023-07-04T13:21
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. "Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год", - говорится в заявлении правительства. Сообщается, что из этой суммы 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Кроме того, около 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь. Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
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украина, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды
Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины
Нидерланды выделили второй пакет помощи для Украины на 2023 год на 118 миллионов евро
ГААГА, 4 июл - РИА Новости.
Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин
страны.
"Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год", - говорится в заявлении правительства.
Сообщается, что из этой суммы 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Кроме того, около 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь.
Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров