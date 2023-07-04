https://ria.ru/20230704/pomosch-1882129519.html

Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины

Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины - РИА Новости, 04.07.2023

Нидерланды объявили о выделении пакета военной помощи для Украины

Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:21

2023-07-04T13:21

2023-07-04T13:21

специальная военная операция на украине

украина

нидерланды

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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Нидерланды выделяют второй пакет помощи на 2023 год для Украины в размере более 118 миллионов евро, сообщил во вторник кабмин страны. "Нидерланды выделяют более 118 миллионов евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год", - говорится в заявлении правительства. Сообщается, что из этой суммы 83 миллионов евро пойдут на здравоохранение, 58 миллионов - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, 25 миллионов евро - на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Кроме того, около 10 миллионов евро выделены на экстренную помощь. Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html

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украина, нидерланды