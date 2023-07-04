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В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного - РИА Новости, 04.07.2023
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22:07 04.07.2023 (обновлено: 22:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/politseyskiy-1882259219.html
В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного
В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного - РИА Новости, 04.07.2023
В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного
Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова в рамках уголовного дела о гибели... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:07
2023-07-04T22:09
махачкала
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова в рамках уголовного дела о гибели задержанного после применения пыток, сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда республики. В ночь на 21 января в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский РОВД Махачкалы. Полицейские считали, что он помог скрыться знакомому, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у задержанного "ухудшилось самочувствие". Сотрудники доставили мужчину в медучреждение, где врачи констатировали его смерть. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. "В Советский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району г. Махачкалы Булату Меджидову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.286 УК РФ ("превышение должностных полномочий…"). Суд … избрал Меджидову Б.Д. меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа 2023 года", – говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на 21 января сотрудники Советского РОВД для установления обстоятельств произошедшего накануне конфликта между двумя жителями Махачкалы в отдел доставили очевидцев преступления. Меджидов вместе с коллегами, не получив информацию о местонахождении подозреваемого, начал пытать одного из доставленных в отдел. В январе по этому делу были задержаны и заключены под стражу трое других сотрудников отдела уголовного розыска ОВД по Советскому району Махачкалы.
https://ria.ru/20230703/prigovor-1881812503.html
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махачкала, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного

Суд в Дагестане арестовал экс-полицейского по делу о гибели задержанного после пыток

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова в рамках уголовного дела о гибели задержанного после применения пыток, сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда республики.
В ночь на 21 января в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский РОВД Махачкалы. Полицейские считали, что он помог скрыться знакомому, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у задержанного "ухудшилось самочувствие". Сотрудники доставили мужчину в медучреждение, где врачи констатировали его смерть. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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"В Советский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району г. Махачкалы Булату Меджидову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.286 УК РФ ("превышение должностных полномочий…"). Суд … избрал Меджидову Б.Д. меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа 2023 года", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 21 января сотрудники Советского РОВД для установления обстоятельств произошедшего накануне конфликта между двумя жителями Махачкалы в отдел доставили очевидцев преступления. Меджидов вместе с коллегами, не получив информацию о местонахождении подозреваемого, начал пытать одного из доставленных в отдел.
В январе по этому делу были задержаны и заключены под стражу трое других сотрудников отдела уголовного розыска ОВД по Советскому району Махачкалы.
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