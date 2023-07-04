https://ria.ru/20230704/politseyskiy-1882259219.html

В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного

В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного - РИА Новости, 04.07.2023

В Дагестане арестовали экс-полицейского по делу о гибели задержанного

Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова в рамках уголовного дела о гибели... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:07

2023-07-04T22:07

2023-07-04T22:09

махачкала

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова в рамках уголовного дела о гибели задержанного после применения пыток, сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда республики. В ночь на 21 января в Махачкале скончался 35-летний Курбан Далгатов, который за несколько часов до этого был доставлен в Советский РОВД Махачкалы. Полицейские считали, что он помог скрыться знакомому, который в тот же вечер в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину. В заявлении пресс-службы МВД республики сообщалось, что в ходе разбирательства у задержанного "ухудшилось самочувствие". Сотрудники доставили мужчину в медучреждение, где врачи констатировали его смерть. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. "В Советский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции по Советскому району г. Махачкалы Булату Меджидову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.286 УК РФ ("превышение должностных полномочий…"). Суд … избрал Меджидову Б.Д. меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа 2023 года", – говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на 21 января сотрудники Советского РОВД для установления обстоятельств произошедшего накануне конфликта между двумя жителями Махачкалы в отдел доставили очевидцев преступления. Меджидов вместе с коллегами, не получив информацию о местонахождении подозреваемого, начал пытать одного из доставленных в отдел. В январе по этому делу были задержаны и заключены под стражу трое других сотрудников отдела уголовного розыска ОВД по Советскому району Махачкалы.

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881812503.html

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махачкала, происшествия, республика дагестан