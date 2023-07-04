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"Поезд памяти" остановился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023
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Новости Подмосковья
 
13:46 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/poezd-1882136492.html
"Поезд памяти" остановился в Подмосковье
"Поезд памяти" остановился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023
"Поезд памяти" остановился в Подмосковье
"Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:46
2023-07-04T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белоруссия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места региона, связанные с Великой Отечественной войной, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии проходит патриотический проект "Поезд памяти". 4 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ "Патриот" в городе Кубинка Одинцовского городского округа. 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны", - рассказали в ведомстве. Детей встретили в парке "Патриот" с торжественным оркестром, в программе проекта - посещение музея "Дорога Памяти", музейно-храмового комплекса и Партизанской деревни. Завершится экскурсия песнями под гитару у костра, сообщили в министерстве. Конечной станцией поезда станет город - герой Москва, куда тот прибудет в четверг, 6 июля. Пресс-служба министерства напоминает, что Московская область уже второй год подряд принимает участие в историческом проекте "Поезд памяти".
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московская область (подмосковье), белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)

"Поезд памяти" остановился в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВолонтер у "Поезда Победы" на перроне
Волонтер у Поезда Победы на перроне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Волонтер у "Поезда Победы" на перроне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места региона, связанные с Великой Отечественной войной, сообщили в министерстве образования Московской области.
"С 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии проходит патриотический проект "Поезд памяти". 4 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ "Патриот" в городе Кубинка Одинцовского городского округа. 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны", - рассказали в ведомстве.
Детей встретили в парке "Патриот" с торжественным оркестром, в программе проекта - посещение музея "Дорога Памяти", музейно-храмового комплекса и Партизанской деревни. Завершится экскурсия песнями под гитару у костра, сообщили в министерстве.
Конечной станцией поезда станет город - герой Москва, куда тот прибудет в четверг, 6 июля. Пресс-служба министерства напоминает, что Московская область уже второй год подряд принимает участие в историческом проекте "Поезд памяти".
Волонтер у Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
В Бресте 22 июня стартует проект России и Белоруссии "Поезд памяти"
21 июня 2022, 16:11
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БелоруссияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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