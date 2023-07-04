https://ria.ru/20230704/poezd-1882136492.html

"Поезд памяти" остановился в Подмосковье

"Поезд памяти" остановился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023

"Поезд памяти" остановился в Подмосковье

"Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:46

2023-07-04T13:46

2023-07-04T13:46

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места региона, связанные с Великой Отечественной войной, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии проходит патриотический проект "Поезд памяти". 4 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ "Патриот" в городе Кубинка Одинцовского городского округа. 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны", - рассказали в ведомстве. Детей встретили в парке "Патриот" с торжественным оркестром, в программе проекта - посещение музея "Дорога Памяти", музейно-храмового комплекса и Партизанской деревни. Завершится экскурсия песнями под гитару у костра, сообщили в министерстве. Конечной станцией поезда станет город - герой Москва, куда тот прибудет в четверг, 6 июля. Пресс-служба министерства напоминает, что Московская область уже второй год подряд принимает участие в историческом проекте "Поезд памяти".

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/brest-1797076269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)