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"Поезд памяти" остановился в Подмосковье
"Поезд памяти" остановился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2023
"Поезд памяти" остановился в Подмосковье
"Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:46
2023-07-04T13:46
2023-07-04T13:46
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Поезд памяти" с 200 школьниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии приехал в подмосковный город Кубинка, чтобы дети смогли посетить исторические места региона, связанные с Великой Отечественной войной, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии проходит патриотический проект "Поезд памяти". 4 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ "Патриот" в городе Кубинка Одинцовского городского округа. 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны", - рассказали в ведомстве. Детей встретили в парке "Патриот" с торжественным оркестром, в программе проекта - посещение музея "Дорога Памяти", музейно-храмового комплекса и Партизанской деревни. Завершится экскурсия песнями под гитару у костра, сообщили в министерстве. Конечной станцией поезда станет город - герой Москва, куда тот прибудет в четверг, 6 июля. Пресс-служба министерства напоминает, что Московская область уже второй год подряд принимает участие в историческом проекте "Поезд памяти".
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/brest-1797076269.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)