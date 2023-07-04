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Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев

Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023

Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев

Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:18

2023-07-04T18:59

дмитрий медведев

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html

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дмитрий медведев, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, безопасность