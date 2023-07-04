https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882225034.html
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев
Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:18
2023-07-04T18:18
2023-07-04T18:59
дмитрий медведев
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, безопасность
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны контрактников и добровольцев
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев