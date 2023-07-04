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Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023
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18:18 04.07.2023 (обновлено: 18:59 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/podderzhka-1882225034.html
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев
Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:18
2023-07-04T18:59
дмитрий медведев
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html
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дмитрий медведев, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, безопасность
Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны добровольцев

Медведев заявил о высоком уровне поддержки Путина со стороны контрактников и добровольцев

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать Родину, за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тысяч человек", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
Работа военкомата - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
17 апреля, 22:52
 
Дмитрий МедведевВладимир ПутинОбществоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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