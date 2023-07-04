https://ria.ru/20230704/pobeda-1882154667.html
Путин заявил, что не сомневается в победе России
Путин заявил, что не сомневается в победе России - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил, что не сомневается в победе России
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, что не сомневается в победе и поблагодарил всех жителей... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:40
2023-07-04T14:40
2023-07-04T17:31
россия
херсонская область
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, что не сомневается в победе и поблагодарил всех жителей Херсонской области за терпение и мужество. "Сомнений нет (в победе - ред.)... Хочу поблагодарить всех, кто живет в Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал. И, конечно, самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией", - сказал Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС.Это принципиальный, самый важный вопрос, добавил президент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир путин, политика
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что не сомневается в победе России
Путин заявил на встрече с выпускниками РАНХиГС, что не сомневается в победе России