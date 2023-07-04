https://ria.ru/20230704/pobeda-1882154667.html

Путин заявил, что не сомневается в победе России

Путин заявил, что не сомневается в победе России - РИА Новости, 04.07.2023

Путин заявил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, что не сомневается в победе и поблагодарил всех жителей... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:40

2023-07-04T14:40

2023-07-04T17:31

россия

херсонская область

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, что не сомневается в победе и поблагодарил всех жителей Херсонской области за терпение и мужество. "Сомнений нет (в победе - ред.)... Хочу поблагодарить всех, кто живет в Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал. И, конечно, самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией", - сказал Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС.Это принципиальный, самый важный вопрос, добавил президент

https://ria.ru/20230704/kultura-1882153593.html

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , владимир путин, политика