https://ria.ru/20230704/plennyy-1882062301.html

Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел

Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел - РИА Новости, 04.07.2023

Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел

Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:28

2023-07-04T09:28

2023-07-04T09:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ видеоролике пленный украинский солдат Юрий Пайда. "Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену", - рассказал Пайда о своём пребывании на фронте. По его словам, украинские военнослужащие сейчас "уставшие", потому что командование их не ценит, отправляет на убой как пушечное мясо. Перед попаданием в плен Пайда со своими сослуживцами находился на позициях и был окружён российскими военнослужащими. У них заканчивались боеприпасы и питьевая вода, четверо были ранены, поэтому группа Пайды решила уходить, но попала в засаду. Ещё одного пленного украинца Сергея Рыбалко призвали на фронт несмотря на то, что он уже судился с украинскими властями и отстоял своё право не воевать, потому что является отцом четырёх несовершеннолетних детей. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил, признался Рыбалко. "Наш командир нас кинул просто умирать. Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они. У них (ВС РФ - ред.) всё есть. И дроны. Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди", - добавил Рыбалко.

https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина