Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/plennyy-1882062301.html
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел - РИА Новости, 04.07.2023
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел
Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:28
2023-07-04T09:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_47:0:1258:681_1920x0_80_0_0_89016ab5dbc1d0e7701d6502924ec48e.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ видеоролике пленный украинский солдат Юрий Пайда. "Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену", - рассказал Пайда о своём пребывании на фронте. По его словам, украинские военнослужащие сейчас "уставшие", потому что командование их не ценит, отправляет на убой как пушечное мясо. Перед попаданием в плен Пайда со своими сослуживцами находился на позициях и был окружён российскими военнослужащими. У них заканчивались боеприпасы и питьевая вода, четверо были ранены, поэтому группа Пайды решила уходить, но попала в засаду. Ещё одного пленного украинца Сергея Рыбалко призвали на фронт несмотря на то, что он уже судился с украинскими властями и отстоял своё право не воевать, потому что является отцом четырёх несовершеннолетних детей. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил, признался Рыбалко. "Наш командир нас кинул просто умирать. Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они. У них (ВС РФ - ред.) всё есть. И дроны. Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди", - добавил Рыбалко.
https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html
https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_301:0:1209:681_1920x0_80_0_0_3950c384e47cd7e473a07a19808ca743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел

Украинский военнопленный Пайда: власти не спешат снабжать вооружением и западной техникой

Кадры уничтоженных танков ВСУ
Кадры уничтоженных танков ВСУ
Кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ видеоролике пленный украинский солдат Юрий Пайда.
"Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену", - рассказал Пайда о своём пребывании на фронте.
По его словам, украинские военнослужащие сейчас "уставшие", потому что командование их не ценит, отправляет на убой как пушечное мясо.
Перед попаданием в плен Пайда со своими сослуживцами находился на позициях и был окружён российскими военнослужащими. У них заканчивались боеприпасы и питьевая вода, четверо были ранены, поэтому группа Пайды решила уходить, но попала в засаду.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Пленный "Кракен" заявил, что украинские бойцы боятся ездить в Leopard
Вчера, 08:02
Ещё одного пленного украинца Сергея Рыбалко призвали на фронт несмотря на то, что он уже судился с украинскими властями и отстоял своё право не воевать, потому что является отцом четырёх несовершеннолетних детей. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил, признался Рыбалко.
"Наш командир нас кинул просто умирать. Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они. У них (ВС РФ - ред.) всё есть. И дроны. Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди", - добавил Рыбалко.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала