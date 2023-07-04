https://ria.ru/20230704/plennyy-1882062301.html
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел - РИА Новости, 04.07.2023
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел
Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:28
2023-07-04T09:28
2023-07-04T09:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ видеоролике пленный украинский солдат Юрий Пайда. "Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену", - рассказал Пайда о своём пребывании на фронте. По его словам, украинские военнослужащие сейчас "уставшие", потому что командование их не ценит, отправляет на убой как пушечное мясо. Перед попаданием в плен Пайда со своими сослуживцами находился на позициях и был окружён российскими военнослужащими. У них заканчивались боеприпасы и питьевая вода, четверо были ранены, поэтому группа Пайды решила уходить, но попала в засаду. Ещё одного пленного украинца Сергея Рыбалко призвали на фронт несмотря на то, что он уже судился с украинскими властями и отстоял своё право не воевать, потому что является отцом четырёх несовершеннолетних детей. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил, признался Рыбалко. "Наш командир нас кинул просто умирать. Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они. У них (ВС РФ - ред.) всё есть. И дроны. Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди", - добавил Рыбалко.
https://ria.ru/20230704/leopardy-1882051925.html
https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский военнопленный заявил, что слышал о западной технике, но не видел
Украинский военнопленный Пайда: власти не спешат снабжать вооружением и западной техникой
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские власти не спешат снабжать своих военнослужащих вооружением, в том числе полученной от Запада техникой, рассказал в распространённом Минобороны РФ видеоролике пленный украинский солдат Юрий Пайда.
"Питания не было. Эвакуации тоже не было. Оружие - как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое. Она есть, приезжает из Европы
, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки... я уже в плену", - рассказал Пайда о своём пребывании на фронте.
По его словам, украинские военнослужащие сейчас "уставшие", потому что командование их не ценит, отправляет на убой как пушечное мясо.
Перед попаданием в плен Пайда со своими сослуживцами находился на позициях и был окружён российскими военнослужащими. У них заканчивались боеприпасы и питьевая вода, четверо были ранены, поэтому группа Пайды решила уходить, но попала в засаду.
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Ещё одного пленного украинца Сергея Рыбалко призвали на фронт несмотря на то, что он уже судился с украинскими властями и отстоял своё право не воевать, потому что является отцом четырёх несовершеннолетних детей. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил, признался Рыбалко.
"Наш командир нас кинул просто умирать. Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они. У них (ВС РФ - ред.) всё есть. И дроны. Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди", - добавил Рыбалко.
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