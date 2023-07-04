https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html

Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича

Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича - РИА Новости, 04.07.2023

Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:38

2023-07-04T13:38

2023-07-04T14:02

россия

сша

в мире

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

линн трейси

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767363_0:151:3018:1849_1920x0_80_0_0_1c4550a47142ebe7af3be9a54778e992.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что определенные контакты есть, но в Кремле не хотели бы их обсуждать публично."Определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость, они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", - сказал Песков журналистам, комментируя визиты дипломатов к Гершковичу и Дунаеву и отвечая на вопрос о том, является ли это частью процесса по обмену заключенными."Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться", - добавил он.Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщило накануне посольство США в РФ. Сотрудники российского посольства посетили обвиняемого в США в киберпреступлениях Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве. Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.

https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881979528.html

https://ria.ru/20230704/diplomaty-1882043656.html

россия

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, линн трейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)