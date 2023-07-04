Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича
Песков: определенные контакты по возможному обмену Дунаева и Гершковича есть
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что определенные контакты есть, но в Кремле не хотели бы их обсуждать публично.
"Определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость, они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", - сказал Песков журналистам, комментируя визиты дипломатов к Гершковичу и Дунаеву и отвечая на вопрос о том, является ли это частью процесса по обмену заключенными.
"Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться", - добавил он.
Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщило накануне посольство США в РФ. Сотрудники российского посольства посетили обвиняемого в США в киберпреступлениях Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве. Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.