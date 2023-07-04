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Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича - РИА Новости, 04.07.2023
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13:38 04.07.2023 (обновлено: 14:02 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html
Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича
Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича - РИА Новости, 04.07.2023
Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:38
2023-07-04T14:02
россия
сша
в мире
екатеринбург
эван гершкович
дмитрий песков
линн трейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что определенные контакты есть, но в Кремле не хотели бы их обсуждать публично."Определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость, они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", - сказал Песков журналистам, комментируя визиты дипломатов к Гершковичу и Дунаеву и отвечая на вопрос о том, является ли это частью процесса по обмену заключенными."Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться", - добавил он.Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщило накануне посольство США в РФ. Сотрудники российского посольства посетили обвиняемого в США в киберпреступлениях Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве. Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.
https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881979528.html
https://ria.ru/20230704/diplomaty-1882043656.html
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россия, сша, в мире, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, линн трейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, В мире, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Линн Трейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича

Песков: определенные контакты по возможному обмену Дунаева и Гершковича есть

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обмене между РФ и США на фоне посещения дипломатами Владимира Дунаева и Эвана Гершковича заявил, что определенные контакты есть, но в Кремле не хотели бы их обсуждать публично.
"Определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость, они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", - сказал Песков журналистам, комментируя визиты дипломатов к Гершковичу и Дунаеву и отвечая на вопрос о том, является ли это частью процесса по обмену заключенными.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
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"Что касается реализации законного права на консульские контакты - это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться", - добавил он.
Посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в России в шпионаже Гершковича, сообщило накануне посольство США в РФ. Сотрудники российского посольства посетили обвиняемого в США в киберпреступлениях Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве. Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Вчера, 05:21
 
РоссияСШАВ миреЕкатеринбургЭван ГершковичДмитрий ПесковЛинн ТрейсиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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