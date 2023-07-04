https://ria.ru/20230704/pauk-1882240328.html

В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта

В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта - РИА Новости, 04.07.2023

В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта

Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, сообщает во вторник комитет здравоохранения... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:32

2023-07-04T19:32

2023-07-04T19:37

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волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, сообщает во вторник комитет здравоохранения Волгоградской области. По информации ведомства, 13-летнего мальчика из Волжского каракурт укусил за колено, когда он помогал бабушке в огороде. Сначала подростка отправили в городскую больницу, а затем в Центр острых отравлений областной клиники. "Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия", - говорится в сообщении комитета в telegram-канале. Каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Отмечается, что возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, сообщили в комитете, смертельный исход наступает крайне редко - если пострадавший не обратился к медикам.

https://ria.ru/20230630/pchely-1881372315.html

https://sn.ria.ru/20230626/sanprosvet-1877005296.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество