https://ria.ru/20230704/pauk-1882240328.html
В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта - РИА Новости, 04.07.2023
В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, сообщает во вторник комитет здравоохранения... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:32
2023-07-04T19:32
2023-07-04T19:37
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, сообщает во вторник комитет здравоохранения Волгоградской области. По информации ведомства, 13-летнего мальчика из Волжского каракурт укусил за колено, когда он помогал бабушке в огороде. Сначала подростка отправили в городскую больницу, а затем в Центр острых отравлений областной клиники. "Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия", - говорится в сообщении комитета в telegram-канале. Каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Отмечается, что возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, сообщили в комитете, смертельный исход наступает крайне редко - если пострадавший не обратился к медикам.
https://ria.ru/20230630/pchely-1881372315.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, здоровье - общество
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Здоровье - Общество
В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
В Волгограде тринадцатилетний мальчик попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик оказался в реанимационном отделении больницы Волгограда после укуса паука-каракурта, сообщает во вторник комитет здравоохранения Волгоградской области.
По информации ведомства, 13-летнего мальчика из Волжского каракурт укусил за колено, когда он помогал бабушке в огороде. Сначала подростка отправили в городскую больницу, а затем в Центр острых отравлений областной клиники.
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"Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия", - говорится в сообщении комитета в telegram-канале.
Каракурт или степной паук – вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15-20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Отмечается, что возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляется тошнота и рвота. Через 8-10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, сообщили в комитете, смертельный исход наступает крайне редко - если пострадавший не обратился к медикам.
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