https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html

В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России

В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России - РИА Новости, 04.07.2023

В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России

Сотрудники отдела по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:21

2023-07-04T01:21

2023-07-04T17:35

хорошие новости

россия

луганская народная республика

стаханов

общество

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СТАХАНОВ (ЛНР), 4 июл — РИА Новости. Сотрудники отдела по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко, передает корреспондент РИА Новости.Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска в ЛНР, который регулярно обстреливается со стороны армии Киева. Женщина рассказала, что всю свою жизнь проработала сначала старшим, а потом главным бухгалтером на Лисичанском стекольном заводе. В Великую Отечественную войну она копала траншеи и всячески помогала солдатам."Сегодня паспорт гражданина Российской Федерации получила 102-летняя Раиса Вященко, ветеран Великой Отечественной войны. Этот долгожданный документ ей вручил на дому сотрудник отдела по вопросам миграции", — рассказали РИА Новости в МВД по ЛНР. Жительница Стаханова торжественно зачитала присягу гражданина и поставила подпись в своем новом паспорте. Поздравить ее со знаменательным днем и вручить подарки от партии "Единая Россия" приехала депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина. Именно она помогала Раисе Петровне собирать необходимый пакет документов для подачи заявления на новый документ."Желаю вам здоровья, долголетия, и пусть у нас наступит мир", — пожелала женщине Алешина.В ноябре прошлого года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта. Эти регионы вошли в состав страны 30 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230628/pasport-1880901211.html

россия

луганская народная республика

стаханов

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Вручение российского паспорта 102-летней жительнице Стаханова в ЛНР 102-летняя Раиса Вященко, жительница Стаханова (ЛНР), ветеран Великой Отечественной войны получила российский паспорт. Она переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска в ЛНР, который регулярно обстреливается ВСУ. Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе: сначала старшим, а потом главным бухгалтером. В Великую Отечественную войну копала траншеи и всячески помогала солдатам. 2023-07-04T01:21 true PT1M07S

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россия, луганская народная республика, стаханов, общество