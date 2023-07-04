Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
01:21 04.07.2023 (обновлено: 17:35 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России - РИА Новости, 04.07.2023
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России
Сотрудники отдела по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:21
2023-07-04T17:35
хорошие новости
россия
луганская народная республика
стаханов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882056690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a05025b620b82ecd92cd665699398bf8.jpg
СТАХАНОВ (ЛНР), 4 июл — РИА Новости. Сотрудники отдела по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко, передает корреспондент РИА Новости.Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска в ЛНР, который регулярно обстреливается со стороны армии Киева. Женщина рассказала, что всю свою жизнь проработала сначала старшим, а потом главным бухгалтером на Лисичанском стекольном заводе. В Великую Отечественную войну она копала траншеи и всячески помогала солдатам."Сегодня паспорт гражданина Российской Федерации получила 102-летняя Раиса Вященко, ветеран Великой Отечественной войны. Этот долгожданный документ ей вручил на дому сотрудник отдела по вопросам миграции", — рассказали РИА Новости в МВД по ЛНР. Жительница Стаханова торжественно зачитала присягу гражданина и поставила подпись в своем новом паспорте. Поздравить ее со знаменательным днем и вручить подарки от партии "Единая Россия" приехала депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина. Именно она помогала Раисе Петровне собирать необходимый пакет документов для подачи заявления на новый документ.&quot;Желаю вам здоровья, долголетия, и пусть у нас наступит мир&quot;, — пожелала женщине Алешина.В ноябре прошлого года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта. Эти регионы вошли в состав страны 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230628/pasport-1880901211.html
россия
луганская народная республика
стаханов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вручение российского паспорта 102-летней жительнице Стаханова в ЛНР
102-летняя Раиса Вященко, жительница Стаханова (ЛНР), ветеран Великой Отечественной войны получила российский паспорт. Она переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска в ЛНР, который регулярно обстреливается ВСУ. Ветеран рассказала, что всю жизнь проработала на Лисичанском стекольном заводе: сначала старшим, а потом главным бухгалтером. В Великую Отечественную войну копала траншеи и всячески помогала солдатам.
2023-07-04T01:21
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882056690_326:0:1766:1080_1920x0_80_0_0_76449c43c268fa45d2612901484c512a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, стаханов, общество
Хорошие новости, Россия, Луганская Народная Республика, Стаханов, Общество
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России

В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова Раиса Вященко получила паспорт России

Читать ria.ru в
СТАХАНОВ (ЛНР), 4 июл — РИА Новости. Сотрудники отдела по вопросам миграции по Луганской Народной Республике вручили паспорт 102-летней жительнице Стаханова, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Вященко, передает корреспондент РИА Новости.
Вященко переехала в Стаханов из освобожденного Лисичанска в ЛНР, который регулярно обстреливается со стороны армии Киева. Женщина рассказала, что всю свою жизнь проработала сначала старшим, а потом главным бухгалтером на Лисичанском стекольном заводе. В Великую Отечественную войну она копала траншеи и всячески помогала солдатам.
"Сегодня паспорт гражданина Российской Федерации получила 102-летняя Раиса Вященко, ветеран Великой Отечественной войны. Этот долгожданный документ ей вручил на дому сотрудник отдела по вопросам миграции", — рассказали РИА Новости в МВД по ЛНР.
Жительница Стаханова торжественно зачитала присягу гражданина и поставила подпись в своем новом паспорте.
Поздравить ее со знаменательным днем и вручить подарки от партии "Единая Россия" приехала депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина. Именно она помогала Раисе Петровне собирать необходимый пакет документов для подачи заявления на новый документ.
«

"Желаю вам здоровья, долголетия, и пусть у нас наступит мир", — пожелала женщине Алешина.

В ноябре прошлого года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта. Эти регионы вошли в состав страны 30 сентября 2022 года.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
28 июня, 14:17
 
Хорошие новостиРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтахановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала