https://ria.ru/20230704/otoplenie-1882216876.html

Замену отопления по московским стандартам завершат в Луганске в августе

Замену отопления по московским стандартам завершат в Луганске в августе - РИА Новости, 04.07.2023

Замену отопления по московским стандартам завершат в Луганске в августе

Московские коммунальщики, работающие в Луганской Народной Республике, до конца августа планируют завершить работы по замене пришедших в негодность систем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:42

2023-07-04T17:42

2023-07-04T17:42

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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Московские коммунальщики, работающие в Луганской Народной Республике, до конца августа планируют завершить работы по замене пришедших в негодность систем отопления в Луганске, сообщил журналистам руководитель столичной дорожной организации Александр Орешкин. "Сейчас проводится подготовка к осенне-зимнему периоду. Весной была проведена проверка всех теплотрасс выделенного нам участка, и оказалось, что 4,5 км (труб – ред.) подлежат замене, всего 45 участков. Где-то это 20 метров, где-то это 150 метров… По поручению мэра Москвы все работы ведутся по московским стандартам", - рассказал Орешкин. Он уточнил, что в Луганске работают порядка трех тысяч специалистов высшей категории из Москвы, которые занимаются благоустройством, асфальтовыми работами и работами на теплотрассах. По его словам, это все позволит кардинально решить проблему порывов труб. "Отопительный сезон в городе Луганске начинается в октябре, работы закончатся в конце августа", - пояснил Орешкин. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов поблагодарил столичных специалистов и руководство Москвы за вклад в восстановление Луганска. "Работа очень нужная, выбраны участки, которые ежегодно приносят нам достаточно много проблем, и чтобы решить эти проблемы, эти участки и были выделены. На следующий год эта программа будет продолжаться, изначально она была рассчитана на три года, сейчас рассматриваем вопрос продления ее на пять лет. Думаем, что за эти годы город Луганск, так как за 30 лет не выполнялись никакие капитальные работы, я думаю, силами правительства города Москвы мы приведем наш город в надлежащий вид и мы выйдем на уровень стандартного города Российской Федерации", - заметил Пилавов. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

https://ria.ru/20221214/lugansk-1838506411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, луганск, луганская народная республика, сергей собянин, лнр, ситуация в днр и лнр