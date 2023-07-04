Рейтинг@Mail.ru
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:34 04.07.2023 (обновлено: 21:35 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/otdykh-1882256187.html
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2023
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области
Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:34
2023-07-04T21:35
ярославская область
запорожская область
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874435254_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_1fd2365ac33e189749c03ffaacd0b8ce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона. "Дети из подшефного региону Акимовского района Запорожской области проведут две недели в лагере "Полянка" Рыбинского района по приглашению губернатора области Михаила Евраева. Дети прибыли в регион накануне днем. Сейчас распределены по отрядам в зависимости от выбранного направления и возраста. Им от 12 до 17 лет", - сообщает областное правительство, уточняя, что в Ярославскую область прибыли 29 детей. Сообщается, что во вторник в лагере состоялась торжественная линейка открытия третьей смены военно-исторического проекта "Страна героев", который впервые реализуется в регионе правительством области. "Дома у ребят сейчас напряженная обстановка. Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно. У детей, можно сказать, нет каникул. Поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, еще около 300 детей из Акимовского района при поддержке правительства Ярославской области отправились на отдых в Крым, где 21 день проведут в Евпатории. Всего в лагере "Полянка" Рыбинского района отдыхают 300 детей из Ярославля, Москвы, Волгограда, Крыма, Лосино-Петровского, Свердловска и других городов России, сообщает правительство области. Участники направления "Защитники" в рамках проекта "Страна героев" будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.
https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html
https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874435254_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_891bb9a357a31ef932b9cde3ba71ac7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, дети
Ярославская область, Запорожская область, Дети
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области

Правительство Ярославской области: дети из Запорожья приедут на отдых в регион

© iStock.com / bbsferrariРыбинск, Ярославская область
Рыбинск, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / bbsferrari
Рыбинск, Ярославская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона.
"Дети из подшефного региону Акимовского района Запорожской области проведут две недели в лагере "Полянка" Рыбинского района по приглашению губернатора области Михаила Евраева. Дети прибыли в регион накануне днем. Сейчас распределены по отрядам в зависимости от выбранного направления и возраста. Им от 12 до 17 лет", - сообщает областное правительство, уточняя, что в Ярославскую область прибыли 29 детей.
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В школах Ярославской области введут уроки игры в шахматы
30 июня, 16:50
Сообщается, что во вторник в лагере состоялась торжественная линейка открытия третьей смены военно-исторического проекта "Страна героев", который впервые реализуется в регионе правительством области.
«
"Дома у ребят сейчас напряженная обстановка. Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно. У детей, можно сказать, нет каникул. Поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам Евраева, еще около 300 детей из Акимовского района при поддержке правительства Ярославской области отправились на отдых в Крым, где 21 день проведут в Евпатории.
Всего в лагере "Полянка" Рыбинского района отдыхают 300 детей из Ярославля, Москвы, Волгограда, Крыма, Лосино-Петровского, Свердловска и других городов России, сообщает правительство области. Участники направления "Защитники" в рамках проекта "Страна героев" будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета
26 июня, 23:55
 
Ярославская областьЗапорожская областьДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала