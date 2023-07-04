https://ria.ru/20230704/otdykh-1882256187.html
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2023
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области
Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:34
2023-07-04T21:34
2023-07-04T21:35
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запорожская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона. "Дети из подшефного региону Акимовского района Запорожской области проведут две недели в лагере "Полянка" Рыбинского района по приглашению губернатора области Михаила Евраева. Дети прибыли в регион накануне днем. Сейчас распределены по отрядам в зависимости от выбранного направления и возраста. Им от 12 до 17 лет", - сообщает областное правительство, уточняя, что в Ярославскую область прибыли 29 детей. Сообщается, что во вторник в лагере состоялась торжественная линейка открытия третьей смены военно-исторического проекта "Страна героев", который впервые реализуется в регионе правительством области. "Дома у ребят сейчас напряженная обстановка. Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно. У детей, можно сказать, нет каникул. Поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, еще около 300 детей из Акимовского района при поддержке правительства Ярославской области отправились на отдых в Крым, где 21 день проведут в Евпатории. Всего в лагере "Полянка" Рыбинского района отдыхают 300 детей из Ярославля, Москвы, Волгограда, Крыма, Лосино-Петровского, Свердловска и других городов России, сообщает правительство области. Участники направления "Защитники" в рамках проекта "Страна героев" будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.
https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html
https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html
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запорожская область, дети
Ярославская область, Запорожская область, Дети
Дети из Запорожья отдохнут в Ярославской области
Правительство Ярославской области: дети из Запорожья приедут на отдых в регион
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости.
Дети из подшефного Акимовского района Запорожья отдохнут в Ярославской области, сообщает правительство региона
.
"Дети из подшефного региону Акимовского района Запорожской области проведут две недели в лагере "Полянка" Рыбинского района по приглашению губернатора области Михаила Евраева. Дети прибыли в регион накануне днем. Сейчас распределены по отрядам в зависимости от выбранного направления и возраста. Им от 12 до 17 лет", - сообщает областное правительство, уточняя, что в Ярославскую область прибыли 29 детей.
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Сообщается, что во вторник в лагере состоялась торжественная линейка открытия третьей смены военно-исторического проекта "Страна героев", который впервые реализуется в регионе правительством области.
«
"Дома у ребят сейчас напряженная обстановка. Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно. У детей, можно сказать, нет каникул. Поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам Евраева, еще около 300 детей из Акимовского района при поддержке правительства Ярославской области отправились на отдых в Крым, где 21 день проведут в Евпатории.
Всего в лагере "Полянка" Рыбинского района отдыхают 300 детей из Ярославля, Москвы, Волгограда, Крыма, Лосино-Петровского, Свердловска и других городов России, сообщает правительство области. Участники направления "Защитники" в рамках проекта "Страна героев" будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.
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