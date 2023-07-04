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Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине - РИА Новости, 04.07.2023
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19:48 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882242789.html
Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине
Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине - РИА Новости, 04.07.2023
Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:48
2023-07-04T19:48
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция. "Я поздравляю наших храбрых бойцов, которые уничтожили большое количество террористических целей в Дженине и тем самым предотвратили множество нападений. Сейчас мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая. Мы будем продолжать до тех пор, пока есть необходимость искоренять терроризм, мы не позволим Дженину снова стать убежищем для террористов и мы будем уничтожать и пресекать террор везде, где бы мы его ни увидели", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Вместе с премьером на КПП Салем присутствовал министр обороны Израиля Йоав Галант. Командиры Армии обороны Израиля проинформировали их о текущей ситуации в Дженине и успехах операции. Нетаньяху также прокомментировал сегодняшний теракт в Тель-Авиве, отметив храбрость гражданина, который нейтрализовал нападавшего, успевшего ранить семь человек. "Сегодня в Тель-Авиве произошло преступное нападение, которое было остановлено благодаря вмешательству вооруженного гражданина. Без этого вмешательства это нападение, возможно, унесло бы много жизней. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тот, кто думает, что такое нападение удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается. Они просто не знают дух Государства Израиль, не знают нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - заявил премьер. В ночь на понедельник израильские военные начали крупнейшую за 20 лет операцию в Дженине по ликвидации местной террористической сети и ее инфраструктуры. В ходе операции были поражены оперативные штабы боевиков, склады с оружием и взрывчаткой, а также осуществлена работа по разминированию территорий.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
https://ria.ru/20230622/konflikt-1879843018.html
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израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, в мире
Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, В мире
Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Дженине

Премьер Израиля Нетаньяху посетил КПП Салем около Дженина и объявил об окончании КТО

© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция.
"Я поздравляю наших храбрых бойцов, которые уничтожили большое количество террористических целей в Дженине и тем самым предотвратили множество нападений. Сейчас мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая. Мы будем продолжать до тех пор, пока есть необходимость искоренять терроризм, мы не позволим Дженину снова стать убежищем для террористов и мы будем уничтожать и пресекать террор везде, где бы мы его ни увидели", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
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Вместе с премьером на КПП Салем присутствовал министр обороны Израиля Йоав Галант. Командиры Армии обороны Израиля проинформировали их о текущей ситуации в Дженине и успехах операции.
Нетаньяху также прокомментировал сегодняшний теракт в Тель-Авиве, отметив храбрость гражданина, который нейтрализовал нападавшего, успевшего ранить семь человек.
"Сегодня в Тель-Авиве произошло преступное нападение, которое было остановлено благодаря вмешательству вооруженного гражданина. Без этого вмешательства это нападение, возможно, унесло бы много жизней. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тот, кто думает, что такое нападение удержит нас от продолжения борьбы с терроризмом, ошибается. Они просто не знают дух Государства Израиль, не знают нашего правительства, наших граждан и наших бойцов", - заявил премьер.
В ночь на понедельник израильские военные начали крупнейшую за 20 лет операцию в Дженине по ликвидации местной террористической сети и ее инфраструктуры. В ходе операции были поражены оперативные штабы боевиков, склады с оружием и взрывчаткой, а также осуществлена работа по разминированию территорий.
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