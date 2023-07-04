Рейтинг@Mail.ru
Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882105905.html
Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца
Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца - РИА Новости, 04.07.2023
Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца
Израиль разрабатывал план нынешней контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу в течение пары месяцев, однако осознание необходимости каких-то... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:29
2023-07-04T12:29
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807865628_492:707:2877:2048_1920x0_80_0_0_cb318dec9cee53e8609e7ca8f61aff10.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Израиль разрабатывал план нынешней контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу в течение пары месяцев, однако осознание необходимости каких-то действий в этом районе возникло около года назад, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон. "Идея о необходимости контртеррористических действий в Дженине возникла около года назад, однако планы провести нынешнюю операцию появились пару месяцев назад. Мы постоянно получаем новые данные от разведки, меняется ситуация, происходят новые теракты", - рассказала представитель армии. Руководитель пресс-службы добавила, что в армии хотели бы закончить эту операцию как можно скорее. "Окончание операции может занять несколько часов, но в зависимости от ситуации на местах может потребоваться и день, а то и два. Мы надеемся, что этого не будет", - заявила Михельсон. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
https://ria.ru/20230703/palestina-1881810413.html
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807865628_1207:813:2854:2048_1920x0_80_0_0_fd61bd1fce7e3d53fa5e15efdd1135be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, красный полумесяц
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, Красный полумесяц
Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца

Израиль два месяца разрабатывал план контртеррористической операции в Дженине

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Израиль разрабатывал план нынешней контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу в течение пары месяцев, однако осознание необходимости каких-то действий в этом районе возникло около года назад, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон.
"Идея о необходимости контртеррористических действий в Дженине возникла около года назад, однако планы провести нынешнюю операцию появились пару месяцев назад. Мы постоянно получаем новые данные от разведки, меняется ситуация, происходят новые теракты", - рассказала представитель армии.
Руководитель пресс-службы добавила, что в армии хотели бы закончить эту операцию как можно скорее.
"Окончание операции может занять несколько часов, но в зависимости от ситуации на местах может потребоваться и день, а то и два. Мы надеемся, что этого не будет", - заявила Михельсон.
Дым от пожара над Дженином. 3 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех
3 июля, 05:38
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Демонстранты с флагами Палестины - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
3 июля, 21:53
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны ИзраиляКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала