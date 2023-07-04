https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882105905.html

Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца

Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца - РИА Новости, 04.07.2023

Израильскую операцию в Дженине готовили два месяца

Израиль разрабатывал план нынешней контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу в течение пары месяцев, однако осознание необходимости каких-то... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:29

2023-07-04T12:29

2023-07-04T12:29

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

красный полумесяц

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Израиль разрабатывал план нынешней контртеррористической операции в Дженине на Западном берегу в течение пары месяцев, однако осознание необходимости каких-то действий в этом районе возникло около года назад, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон. "Идея о необходимости контртеррористических действий в Дженине возникла около года назад, однако планы провести нынешнюю операцию появились пару месяцев назад. Мы постоянно получаем новые данные от разведки, меняется ситуация, происходят новые теракты", - рассказала представитель армии. Руководитель пресс-службы добавила, что в армии хотели бы закончить эту операцию как можно скорее. "Окончание операции может занять несколько часов, но в зависимости от ситуации на местах может потребоваться и день, а то и два. Мы надеемся, что этого не будет", - заявила Михельсон. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

https://ria.ru/20230703/palestina-1881810413.html

https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, красный полумесяц