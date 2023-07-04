https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882089225.html
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу - РИА Новости, 04.07.2023
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу
Израильские силовики ведут одну из крупнейших за двадцать лет операций в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, задействовано несколько сотен военных,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:41
2023-07-04T11:41
2023-07-04T14:47
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл — РИА Новости. Израильские силовики ведут одну из крупнейших за двадцать лет операций в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, задействовано несколько сотен военных, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон."Масштаб операции очень сложно измерить, но с точки зрения количества задействованных сил такого не было с 2002 года. В операции принимают участие несколько сотен военнослужащих из различных служб и подразделений, включая солдат ЦАХАЛ, офицеров спецподразделения пограничной полиции (ЯМАМ) и других", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, этот город "стал местом, в котором террористы чувствуют себя в безопасности"."Все дороги ведут в Дженин. Деньги из Ирана и Газы на финансирование терроризма текут в Дженин. Украденное оружие, включая винтовки M16 и автоматы Калашникова, также направляют в Дженин", — добавила Михельсон.По данным ЦАХАЛ, за последний год порядка 50 атак планировались из Дженина. Кроме того, среди израильтян, убитых в терактах в 2023 году, трое погибли от рук выходцев из этого города.Собеседница агентства отметила, что у операции примерно десять целей, по достижении которых силовики уйдут из города. Отвечая на вопрос о том, какая военная техника задействована в Дженине, Михельсон заявила, что в городе нет израильских танков. По ее словам, используются боевые машины пехоты, инженерные автомобили, а также авиационные средства.В ночь на понедельник крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. Начало операции предварялось авиаударом по инфраструктуре боевиков.По данным палестинского Минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более ста получили ранения. Организация Красного Полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Как сообщило местное агентство новостей Wafa, палестинская администрация прекратила все контакты в Израилем.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.В 2002 году, во время событий второй палестинской интифады (восстания), израильские силы начали полномасштабное вторжение в Дженин. По меньшей мере 52 палестинских боевика и несколько гражданских лиц, а также 23 израильских солдата были убиты в течение десяти дней боестолкновений в городе.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
https://ria.ru/20230703/palestina-1881808403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций в городе Дженин на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл — РИА Новости. Израильские силовики ведут одну из крупнейших за двадцать лет операций в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, задействовано несколько сотен военных, сообщила РИА Новости руководитель европейской пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Мария Михельсон.
"Масштаб операции очень сложно измерить, но с точки зрения количества задействованных сил такого не было с 2002 года. В операции принимают участие несколько сотен военнослужащих из различных служб и подразделений, включая солдат ЦАХАЛ, офицеров спецподразделения пограничной полиции (ЯМАМ) и других", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, этот город "стал местом, в котором террористы чувствуют себя в безопасности".
"Все дороги ведут в Дженин. Деньги из Ирана
и Газы на финансирование терроризма текут в Дженин. Украденное оружие, включая винтовки M16 и автоматы Калашникова, также направляют в Дженин", — добавила Михельсон.
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
По данным ЦАХАЛ, за последний год порядка 50 атак планировались из Дженина. Кроме того, среди израильтян, убитых в терактах в 2023 году, трое погибли от рук выходцев из этого города.
Собеседница агентства отметила, что у операции примерно десять целей, по достижении которых силовики уйдут из города. Отвечая на вопрос о том, какая военная техника задействована в Дженине, Михельсон заявила, что в городе нет израильских танков. По ее словам, используются боевые машины пехоты, инженерные автомобили, а также авиационные средства.
В ночь на понедельник крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. Начало операции предварялось авиаударом по инфраструктуре боевиков.
По данным палестинского Минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более ста получили ранения. Организация Красного Полумесяца
заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Как сообщило местное агентство новостей Wafa, палестинская администрация прекратила все контакты в Израилем.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
В 2002 году, во время событий второй палестинской интифады (восстания), израильские силы начали полномасштабное вторжение в Дженин. По меньшей мере 52 палестинских боевика и несколько гражданских лиц, а также 23 израильских солдата были убиты в течение десяти дней боестолкновений в городе.
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца