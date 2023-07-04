https://ria.ru/20230704/ombudsmen-1882083286.html
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан - РИА Новости, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:22
2023-07-04T11:22
2023-07-04T15:15
беслан
происшествия
елена милашина
чеченская республика (чечня)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в Беслан.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ."Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем их в Беслан, в больницу", - сказал Солтаев РИА Новости.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил, что в связи с избиением Милашиной и Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html
беслан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беслан, происшествия, елена милашина, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Беслан, Происшествия, Елена Милашина, Чеченская республика (Чечня), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан
Омбудсмен Чечни Солтаев сопровождает адвоката Немова и журналистку Милашину в Беслан