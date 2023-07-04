https://ria.ru/20230704/ombudsmen-1882083286.html

Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан

Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:22

2023-07-04T11:22

2023-07-04T15:15

беслан

происшествия

елена милашина

чеченская республика (чечня)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в Беслан.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ."Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем их в Беслан, в больницу", - сказал Солтаев РИА Новости.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил, что в связи с избиением Милашиной и Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html

беслан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

беслан, происшествия, елена милашина, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне