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Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан - РИА Новости, 04.07.2023
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11:22 04.07.2023 (обновлено: 15:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ombudsmen-1882083286.html
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан - РИА Новости, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:22
2023-07-04T15:15
беслан
происшествия
елена милашина
чеченская республика (чечня)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в Беслан.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ."Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем их в Беслан, в больницу", - сказал Солтаев РИА Новости.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил, что в связи с избиением Милашиной и Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html
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беслан, происшествия, елена милашина, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Беслан, Происшествия, Елена Милашина, Чеченская республика (Чечня), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Омбудсмен Чечни сопровождает журналистку Милашину в Беслан

Омбудсмен Чечни Солтаев сопровождает адвоката Немова и журналистку Милашину в Беслан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил РИА Новости, что сопровождает адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которых сейчас везут в больницу в Беслан.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением адвоката Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Член СПЧ Александр Брод сказал РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ.
"Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем их в Беслан, в больницу", - сказал Солтаев РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил, что в связи с избиением Милашиной и Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
Вчера, 09:34
 
БесланПроисшествияЕлена МилашинаЧеченская республика (Чечня)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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