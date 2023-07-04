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Сотрудники СК осмотрели места обстрела Еленовки близ Донецка

Сотрудники СК осмотрели места обстрела Еленовки близ Донецка - РИА Новости, 04.07.2023

Сотрудники СК осмотрели места обстрела Еленовки близ Донецка

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр мест обстрела в населенном пункте Еленовка под Донецком, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:19

2023-07-04T01:19

2023-07-04T01:49

специальная военная операция на украине

донецк

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр мест обстрела в населенном пункте Еленовка под Донецком, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации на месте обстрела обнаружена воронка. По ее характеристикам можно сделать вывод, что со стороны вооруженных формирований Украины был произведен обстрел с применением РСЗО, предположительно, "Град". Это непосредственно в населенном пункте Еленовка. Мирный район. Частный сектор, где проживают мирные граждане. В результате данного обстрела погиб один мирный житель, который двигался в направлении Волновахи со стороны Еленовки", - сообщил РИА Новости на месте прилета офицер СК РФ.Местные жители отмечают, что в последние несколько дней интенсивность обстрелов Еленовки заметно возросла. При этом военной техники или объектов, которые можно квалифицировать в качестве военной цели на территории жилого массива, подвергающегося обстрелам ВСУ, нет. Обстрел Еленовки украинской армией начался рано утром. По данным СЦЦК, сначала по населенному пункту было выпущено семь снарядов калибра 152 миллиметра, затем две ракеты из РСЗО одного типа, и позже 12 ракет из РСЗО другого типа. По предварительным данным, при обстреле Еленовки, применялись РСЗО HIMARS и "Град".

https://ria.ru/20230704/obstrely-1882032456.html

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донецк, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия