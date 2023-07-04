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Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/obstrel-1882172225.html
Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло
Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 04.07.2023
Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло
Число пострадавших при обстреле города Васильевка в Запорожской области выросло до четырех, сообщили журналистам представители оперативных служб региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:26
2023-07-04T15:26
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле города Васильевка в Запорожской области выросло до четырех, сообщили журналистам представители оперативных служб региона. "В результате ранений, полученных во время утреннего огневого удара, за медицинской помощью обратились еще два человека: 30-летняя женщина и 73-летний мужчина. Ранее сообщалось о двух раненых. На данный момент общее число пострадавших составляет четыре человека", - говорится в сообщении. ВСУ обстреляли Васильевку в 12.45 по местному времени. Ударам подверглась территория кафе и гражданское предприятие — повреждения получило здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория.
https://ria.ru/20230704/vasilevka-1882081194.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле Васильевки в Запорожской области увеличилось до четырех

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле города Васильевка в Запорожской области выросло до четырех, сообщили журналистам представители оперативных служб региона.
"В результате ранений, полученных во время утреннего огневого удара, за медицинской помощью обратились еще два человека: 30-летняя женщина и 73-летний мужчина. Ранее сообщалось о двух раненых. На данный момент общее число пострадавших составляет четыре человека", - говорится в сообщении.
ВСУ обстреляли Васильевку в 12.45 по местному времени. Ударам подверглась территория кафе и гражданское предприятие — повреждения получило здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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