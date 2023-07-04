https://ria.ru/20230704/obstrel-1882172225.html

Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло - РИА Новости, 04.07.2023

Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло

Число пострадавших при обстреле города Васильевка в Запорожской области выросло до четырех, сообщили журналистам представители оперативных служб региона. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:26

2023-07-04T15:26

2023-07-04T15:26

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле города Васильевка в Запорожской области выросло до четырех, сообщили журналистам представители оперативных служб региона. "В результате ранений, полученных во время утреннего огневого удара, за медицинской помощью обратились еще два человека: 30-летняя женщина и 73-летний мужчина. Ранее сообщалось о двух раненых. На данный момент общее число пострадавших составляет четыре человека", - говорится в сообщении. ВСУ обстреляли Васильевку в 12.45 по местному времени. Ударам подверглась территория кафе и гражданское предприятие — повреждения получило здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория.

https://ria.ru/20230704/vasilevka-1882081194.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины