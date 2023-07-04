https://ria.ru/20230704/obstrel-1882166996.html
При обстреле Донецка женщина получила ранение
При обстреле Донецка женщина получила ранение - РИА Новости, 04.07.2023
При обстреле Донецка женщина получила ранение
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:10
2023-07-04T15:10
2023-07-04T15:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по улице Александра Ульянова, 40, ранена женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Повреждены также ЛЭП, газопровод и частный жилой дом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка женщина получила ранение
В СЦКК ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле Донецка со стороны украинских военных