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При обстреле Донецка женщина получила ранение - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/obstrel-1882166996.html
При обстреле Донецка женщина получила ранение
При обстреле Донецка женщина получила ранение - РИА Новости, 04.07.2023
При обстреле Донецка женщина получила ранение
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:10
2023-07-04T15:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по улице Александра Ульянова, 40, ранена женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Повреждены также ЛЭП, газопровод и частный жилой дом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка женщина получила ранение

В СЦКК ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле Донецка со стороны украинских военных

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по улице Александра Ульянова, 40, ранена женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Повреждены также ЛЭП, газопровод и частный жилой дом.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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