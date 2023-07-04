https://ria.ru/20230704/obstrel-1882101130.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:17

2023-07-04T12:17

2023-07-04T12:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 11.00 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато