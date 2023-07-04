https://ria.ru/20230704/nusantara-1882183351.html

Астана стала первым городом-побратимом недостроенной столицы Индонезии

Астана стала первым городом-побратимом недостроенной столицы Индонезии - РИА Новости, 04.07.2023

Астана стала первым городом-побратимом недостроенной столицы Индонезии

Глава администрации строящейся будущей столицы Индонезии Нусантары Бамбанг Сусантоно и мэр Астаны Женис Касымбек подписали меморандум о взаимопонимании, по... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:02

2023-07-04T16:02

2023-07-04T16:02

индонезия

астана

восточный калимантан

андрей руденко

джоко видодо

женис касымбек

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава администрации строящейся будущей столицы Индонезии Нусантары Бамбанг Сусантоно и мэр Астаны Женис Касымбек подписали меморандум о взаимопонимании, по которому столицы стали городами-побратимами, передает индонезийское агентство ANTARA. По данным издания, в рамках меморандума Астана может поделиться "своими историями успеха и опытом в строительстве столицы", а Нусантара, как ожидается, сможет поделиться передовым опытом развития устойчивого "зеленого" города. "Мы благодарны за возможность выполнить специальное поручение президента Джоко Видодо о том, чтобы посольство Индонезии в Астане контролировало процесс переноса столицы из Джакарты в Нусантару", - заявил посол Индонезии в Казахстане Фаджроэль Рахман. Уточняется, что перед подписанием документа глава Нусантары обменялся мнениями с Касымбеком об опыте строительства столицы страны - Астана стала столицей Казахстана в 1998, до этого ей был город Алматы. Сусантоно также подчеркнул, что "Астана стала первым городом, установившим отношения сотрудничества с новой столицей Индонезии". "Подписание этого меморандума о взаимопонимании является важным символом, подтверждающим все более тесные отношения между странами в связи с празднованием 30-летия двусторонних отношений в 2023 году... Этот меморандум открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая экономику, энергетику, транспорт, городское управление и культуру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Индонезии. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. По данным СМИ, в 2023 году министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии подготовило бюджет в размере 10,4 триллиона рупий (694 миллиона долларов) на развитие инфраструктуры новой столицы страны Нусантары.

https://ria.ru/20230105/indoneziya-1843114855.html

https://ria.ru/20230618/arktika-1878951797.html

индонезия

астана

восточный калимантан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, астана, восточный калимантан, андрей руденко, джоко видодо, женис касымбек, в мире