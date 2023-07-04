https://ria.ru/20230704/nemov-1882150240.html
Избитый в Грозном адвокат ранее обращался в полицию с жалобой на слежку
Избитый в Грозном адвокат ранее обращался в полицию с жалобой на слежку - РИА Новости, 04.07.2023
Избитый в Грозном адвокат ранее обращался в полицию с жалобой на слежку
Избитый в Грозном адвокат Александр Немов ранее обращался в полицию с жалобой на слежку, но не получил ответа, сообщила РИА Новости его коллега, председатель... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:27
2023-07-04T14:27
2023-07-04T14:42
здоровье - общество
грозный
россия
владимир соловьев (телеведущий)
валерий фадеев
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Избитый в Грозном адвокат Александр Немов ранее обращался в полицию с жалобой на слежку, но не получил ответа, сообщила РИА Новости его коллега, председатель нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст. По ее словам, в январе и феврале 2022 года адвокат заметил за собой слежку. "Он обратился в УМВД по Нижнему Новгороду, у него взяли объяснения, но никакого ответа, никакого решения принято не было. Также он обращался в ФСБ РФ, но там его обращение передали в МВД по Чеченской республике, ответа на него также не было. То есть обращения в правоохранительные органы были, но не результативные", - сказала адвокат. По ее словам, сейчас у Немова гематомы на лице и ножевое ранение. "Но уже сегодня он планирует вернуться в Москву", - добавила Фаст. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882148978.html
https://ria.ru/20230704/milashina-1882146531.html
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здоровье - общество, грозный, россия, владимир соловьев (телеведущий), валерий фадеев, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Грозный, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Валерий Фадеев, Татьяна Москалькова, Следственный комитет России (СК РФ)
Избитый в Грозном адвокат ранее обращался в полицию с жалобой на слежку
Избитый в Грозном адвокат Александр Немов ранее обращался в полицию с жалобой на слежку