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Ученые пришли к выводу, что Югру ждет новый ледниковый период - РИА Новости, 04.07.2023
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Наука
 
03:00 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/nauka-1881906528.html
Ученые пришли к выводу, что Югру ждет новый ледниковый период
Ученые пришли к выводу, что Югру ждет новый ледниковый период - РИА Новости, 04.07.2023
Ученые пришли к выводу, что Югру ждет новый ледниковый период
Российские ученые представили новые доказательства будущего оледенения Югры. Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ, группа исследователей из... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:00
2023-07-04T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
югра
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ледники
ханты-мансийский автономный округ
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские ученые представили новые доказательства будущего оледенения Югры. Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ, группа исследователей из Нижневартовского государственного университета (НВГУ) в ходе научной экспедиции зафиксировала на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО-Югра) следы деятельности древнего ледника, указывающие на то, что Югру в будущем ждет повторение ледникового сценария.По словам руководителя научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергея Коркина, участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. "Они не могли образоваться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста (2,5 млн лет), а значит, попали в регион извне", – отметил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости, добавив, что исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник.При этом ученый пояснил, что из научных работ классиков российской геологии следует, что оледенение в четверичном периоде происходило в несколько этапов; после оледенения всегда наступал теплый период, а затем снова похолодание. "Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение", – заявил ученый.Более того, в ходе экспедиции геоэкологи обнаружили двухслойную морену (скопление обломков горных пород, переносимых ледниками), которая свидетельствует о том, что в прошлом на территории региона ледники наступали и отступали дважды.Кроме того, в ходе экспедиции ученые нашли "пустыню", не характерную для таежной Югры."Мы обнаружили пустынную местность там, где должен расти лес. Такая тенденция наблюдается в связи с глобальным потеплением, что может привести к увеличению площадей открытого песка, не закрепленных растительностью", – пояснил ученый.Экспедиция по изучению геологической основы ландшафтов проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум (восточная часть Белоярского района Югры), а также на территории природного парка "Нумто". За семь дней исследователи прошли по реке Казым на маломерном судне 820 км, останавливаясь у берегов, чтобы отобрать образцы почв для дальнейшего исследования в лаборатории. По словам ученых, территория долины реки Казым не тронута человеком, поэтому там можно наблюдать уникальные природные явления и процессы.Сейчас перед исследователями стоит задача вычислить возраст ледника, чтобы с учетом цикличности ледниковых периодов предположить примерную дату повторения "холодного сценария"."Мы взяли пробы, но датирование еще не получили. Когда получим даты, тогда сможем более внятно сказать, когда было прошлое оледенение и когда ждать следующее", – подчеркнул ученый.Исследование "Оценка трансформации ландшафтов в условиях изменения климата на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" поддержано грантом РНФ и правительством Югры.По данным Росстата, в настоящее время численность населения ХМАО-Югры составляет 1 730 352 человека.
https://ria.ru/20220721/miigaik-1803713270.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, югра, федеральная служба государственной статистики (росстат), ледники, ханты-мансийский автономный округ, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Югра, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ледники, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Ученые пришли к выводу, что Югру ждет новый ледниковый период

© iStock.com / gnagelЛедяная пещера
Ледяная пещера - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / gnagel
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские ученые представили новые доказательства будущего оледенения Югры. Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ, группа исследователей из Нижневартовского государственного университета (НВГУ) в ходе научной экспедиции зафиксировала на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО-Югра) следы деятельности древнего ледника, указывающие на то, что Югру в будущем ждет повторение ледникового сценария.
По словам руководителя научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергея Коркина, участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. "Они не могли образоваться на территории Югры в осадочных породах четвертичного возраста (2,5 млн лет), а значит, попали в регион извне", – отметил ученый в беседе с корреспондентом РИА Новости, добавив, что исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник.
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При этом ученый пояснил, что из научных работ классиков российской геологии следует, что оледенение в четверичном периоде происходило в несколько этапов; после оледенения всегда наступал теплый период, а затем снова похолодание. "Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение", – заявил ученый.
Более того, в ходе экспедиции геоэкологи обнаружили двухслойную морену (скопление обломков горных пород, переносимых ледниками), которая свидетельствует о том, что в прошлом на территории региона ледники наступали и отступали дважды.
Кроме того, в ходе экспедиции ученые нашли "пустыню", не характерную для таежной Югры.
«
"Мы обнаружили пустынную местность там, где должен расти лес. Такая тенденция наблюдается в связи с глобальным потеплением, что может привести к увеличению площадей открытого песка, не закрепленных растительностью", – пояснил ученый.
© Фото из личного архива Сергея КоркинаСледы деятельности древнего ледника в долине реки Курьех
Следы деятельности древнего ледника в долине реки Курьех
Следы деятельности древнего ледника в долине реки Курьех
© Фото из личного архива Сергея Коркина
1 из 4
© Фото из личного архива Сергея КоркинаМореный материал в долине реки Казым
Мореный материал в долине реки Казым
Мореный материал в долине реки Казым
© Фото из личного архива Сергея Коркина
2 из 4
© Фото из личного архива Сергея Коркина

Долина реки Казым

Мореный материал в долине реки Казым

Долина реки Казым

© Фото из личного архива Сергея Коркина
3 из 4
© Фото из личного архива Сергея КоркинаМореный материал в долине реки Казым
Мореный материал в долине реки Казым
Мореный материал в долине реки Казым
© Фото из личного архива Сергея Коркина
4 из 4
Следы деятельности древнего ледника в долине реки Курьех
© Фото из личного архива Сергея Коркина
1 из 4
Мореный материал в долине реки Казым
© Фото из личного архива Сергея Коркина
2 из 4

Долина реки Казым

© Фото из личного архива Сергея Коркина
3 из 4
Мореный материал в долине реки Казым
© Фото из личного архива Сергея Коркина
4 из 4
Экспедиция по изучению геологической основы ландшафтов проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум (восточная часть Белоярского района Югры), а также на территории природного парка "Нумто". За семь дней исследователи прошли по реке Казым на маломерном судне 820 км, останавливаясь у берегов, чтобы отобрать образцы почв для дальнейшего исследования в лаборатории. По словам ученых, территория долины реки Казым не тронута человеком, поэтому там можно наблюдать уникальные природные явления и процессы.
Сейчас перед исследователями стоит задача вычислить возраст ледника, чтобы с учетом цикличности ледниковых периодов предположить примерную дату повторения "холодного сценария".
"Мы взяли пробы, но датирование еще не получили. Когда получим даты, тогда сможем более внятно сказать, когда было прошлое оледенение и когда ждать следующее", – подчеркнул ученый.
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Исследование "Оценка трансформации ландшафтов в условиях изменения климата на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" поддержано грантом РНФ и правительством Югры.
По данным Росстата, в настоящее время численность населения ХМАО-Югры составляет 1 730 352 человека.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаЮграФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ледникиХанты-Мансийский автономный округМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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