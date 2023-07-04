https://ria.ru/20230704/nato-1882260491.html

НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта

НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта - РИА Новости, 04.07.2023

НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта

Украине необходимо подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перекинуть весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса, заявил в своем блоге РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:23

2023-07-04T22:23

2023-07-04T22:26

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украине необходимо подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перекинуть весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Сядьте в Софии (столице Болгарии. — Прим. ред.) и подпишите соглашение о прекращении огня. <…> Во всяком случае, мы прекратим терять наших ребят. А дальше для нас все будет хорошо, а для всех остальных — плохо. Вот тогда для НАТО начнется веселая жизнь", — считает он.По мнению Соскина, перемирие на Украине поможет перераспределить геополитическую нагрузку на страны Запада и "вывести Киев из-под удара".Ранее бывший советник Кучмы посоветовал жителям Украины покинуть страну из-за возможной эскалации конфликта.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

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политика, украина, россия, нато