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НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта
НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта - РИА Новости, 04.07.2023
НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта
Украине необходимо подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перекинуть весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса, заявил в своем блоге РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:23
2023-07-04T22:23
2023-07-04T22:26
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украине необходимо подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перекинуть весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Сядьте в Софии (столице Болгарии. — Прим. ред.) и подпишите соглашение о прекращении огня. <…> Во всяком случае, мы прекратим терять наших ребят. А дальше для нас все будет хорошо, а для всех остальных — плохо. Вот тогда для НАТО начнется веселая жизнь", — считает он.По мнению Соскина, перемирие на Украине поможет перераспределить геополитическую нагрузку на страны Запада и "вывести Киев из-под удара".Ранее бывший советник Кучмы посоветовал жителям Украины покинуть страну из-за возможной эскалации конфликта.
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политика, украина, россия, нато
Политика, Украина, Россия, НАТО
НАТО ждет веселье: экс-советник Кучмы раскрыл судьбу Запада после конфликта
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев должен выйти из конфликта и перекинуть нагрузку на НАТО