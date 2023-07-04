https://ria.ru/20230704/nato-1882154294.html

"Себе так никогда не навредят". В США рассказали, как НАТО подставила ВСУ

"Себе так никогда не навредят". В США рассказали, как НАТО подставила ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

"Себе так никогда не навредят". В США рассказали, как НАТО подставила ВСУ

НАТО помешала наступлению украинской армии, поставив много разнообразного оружия, которым сложно скоординированно управлять во время боевых действий, пишет... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:39

2023-07-04T14:39

2023-07-04T15:13

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. НАТО помешала наступлению украинской армии, поставив много разнообразного оружия, которым сложно скоординированно управлять во время боевых действий, пишет эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли в статье для 19Fortyfive."Запад затянул поставки всех видов военной техники и передал настолько разные пакеты вооружений, что координация стала серьезной проблемой для украинских сил", — отметил автор.По его словам, США и Евросоюз ввели для Киева такие сильные ограничения на поле боя, которые никогда бы не наложили на своих военных руководителей. Кроме того, НАТО отказалась вводить бесполетную зону на территории Украины и до недавнего времени не хотела передавать ВСУ современные истребители, напомнил Келли.Все эти решения западных партнеров Киева привели к тому, что украинские механизированные бригады разбиваются об российские оборонительные укрепления, никакого существенного успеха они не добились, признал эксперт.

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, нато