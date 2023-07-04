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СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
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16:05 04.07.2023 (обновлено: 17:30 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/napadenie-1882184672.html
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:05
2023-07-04T17:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова.Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину в больницу в Беслан (Северная Осетия).Как рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев руки и травму головы, Немов – ножевое ранение.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне

СК: Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на Милашину и Немова в Чечне

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
«
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова.
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину в больницу в Беслан (Северная Осетия).
Как рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев руки и травму головы, Немов – ножевое ранение.
Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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