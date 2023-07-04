https://ria.ru/20230704/napadenie-1882184672.html
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:05
2023-07-04T16:05
2023-07-04T17:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова.Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину в больницу в Беслан (Северная Осетия).Как рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев руки и травму головы, Немов – ножевое ранение.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне
СК: Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на Милашину и Немова в Чечне