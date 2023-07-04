https://ria.ru/20230704/napadenie-1882184672.html

СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне

СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

СК проведет проверку после нападения на журналистку Милашину в Чечне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:05

2023-07-04T16:05

2023-07-04T17:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном", - говорится в сообщении.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова.Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил РИА Новости, что сопровождает Немова и Милашину в больницу в Беслан (Северная Осетия).Как рассказал агентству уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, Милашина при нападении получила переломы пальцев руки и травму головы, Немов – ножевое ранение.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне