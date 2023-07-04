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В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек - РИА Новости, 04.07.2023
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек
Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:19
2023-07-04T14:19
2023-07-04T14:19
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом. В то же время радио Кан информирует, что в ходе атаки пострадали 10 человек. Израильский портал Arutz Sheva сообщает, что, по словам очевидцев, автомобиль наехал на две группы пешеходов на тротуаре, после чего водитель также попытался нанести прохожим ножевые ранения. Нападавшего нейтрализовали вооруженные гражданские лица и офицер полиции.
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израиль, тель-авив, в мире
Израиль, Тель-Авив, В мире
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек
В Тель-Авиве четыре человека получили ранения при наезде автомобиля на пешеходов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.
В то же время радио Кан информирует, что в ходе атаки пострадали 10 человек.
Израильский портал Arutz Sheva сообщает, что, по словам очевидцев, автомобиль наехал на две группы пешеходов на тротуаре, после чего водитель также попытался нанести прохожим ножевые ранения. Нападавшего нейтрализовали вооруженные гражданские лица и офицер полиции.