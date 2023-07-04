Рейтинг@Mail.ru
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/naezd-1882147219.html
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек - РИА Новости, 04.07.2023
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек
Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:19
2023-07-04T14:19
израиль
тель-авив
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882141945_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0b9fb996779d917dbc3a7db3f9852e5.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом. В то же время радио Кан информирует, что в ходе атаки пострадали 10 человек. Израильский портал Arutz Sheva сообщает, что, по словам очевидцев, автомобиль наехал на две группы пешеходов на тротуаре, после чего водитель также попытался нанести прохожим ножевые ранения. Нападавшего нейтрализовали вооруженные гражданские лица и офицер полиции.
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882141945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f10016c704ce005d33e1572443ab679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, тель-авив, в мире
Израиль, Тель-Авив, В мире
В Израиле при наезде автомобиля на пешеходов пострадали несколько человек

В Тель-Авиве четыре человека получили ранения при наезде автомобиля на пешеходов

© AFP 2023 / JACK GUEZСотрудники экстренных служб Израиля работают на месте проишествия в Тель-Авиве, где автомобиль въехал в группу людей
Сотрудники экстренных служб Израиля работают на месте проишествия в Тель-Авиве, где автомобиль въехал в группу людей - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Сотрудники экстренных служб Израиля работают на месте проишествия в Тель-Авиве, где автомобиль въехал в группу людей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены при наезде автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.
В то же время радио Кан информирует, что в ходе атаки пострадали 10 человек.
Израильский портал Arutz Sheva сообщает, что, по словам очевидцев, автомобиль наехал на две группы пешеходов на тротуаре, после чего водитель также попытался нанести прохожим ножевые ранения. Нападавшего нейтрализовали вооруженные гражданские лица и офицер полиции.
 
ИзраильТель-АвивВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала