https://ria.ru/20230704/musaeva-1882090733.html
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского - РИА Новости, 04.07.2023
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского
Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 годам лишения свободы Зарему Мусаеву, супругу экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, по делу о нападении на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:47
2023-07-04T11:47
2023-07-04T13:37
чеченская республика (чечня)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882089936_148:153:1246:771_1920x0_80_0_0_baea05b7627d7ca0b3816ed62f2d3525.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 годам лишения свободы Зарему Мусаеву, супругу экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой 3.А. определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил судья Муса Эдиев.Гособвинение запрашивало 5,5 лет колонии общего режима по двум эпизодам: по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Вину Мусаева не признала.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20230704/moskalkova-1882068634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882089936_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f098fe20e34c44338af83518a1230c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), происшествия
Чеченская республика (Чечня), Происшествия
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского
Суд в Чечне назначил Зареме Мусаевой пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 годам лишения свободы Зарему Мусаеву, супругу экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой 3.А. определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил судья Муса Эдиев.
Гособвинение запрашивало 5,5 лет колонии общего режима по двум эпизодам: по части 2 статьи 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Вину Мусаева не признала.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной