https://ria.ru/20230704/musaeva-1882059934.html
Суд Чечни огласит приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой
Суд Чечни огласит приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой - РИА Новости, 04.07.2023
Суд Чечни огласит приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой
Ахматовский районный суд Грозного огласит обвинительный приговор супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева – Зареме Мусаевой - по делу о нападении на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:18
2023-07-04T00:18
2023-07-04T09:07
происшествия
грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Ахматовский районный суд Грозного огласит обвинительный приговор супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева – Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, заседание пройдет во вторник и начнется в 11.30, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ахматовского районного суда города Грозного. Гособвинение запросило для Мусаевой наказание 5,5 лет колонии общего режима по двум статьям: часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов. "Оглашение приговора назначено на 4 июля, на 11.30", - заявили в пресс-службе суда Чечни. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20221122/yangulbaev-1833409817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Грозный, Чеченская республика (Чечня)
Суд Чечни огласит приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой
Суд Чечни огласит приговор жене бывшего судьи Мусаевой по делу о нападении на полицейского
ГРОЗНЫЙ, 4 июл – РИА Новости. Ахматовский районный суд Грозного огласит обвинительный приговор супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева – Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, заседание пройдет во вторник и начнется в 11.30, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ахматовского районного суда города Грозного.
Гособвинение запросило для Мусаевой наказание 5,5 лет колонии общего режима по двум статьям: часть 2 статьи 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов.
"Оглашение приговора назначено на 4 июля, на 11.30", - заявили в пресс-службе суда Чечни.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов