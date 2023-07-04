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Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
16:30 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/most-1882190977.html
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти - РИА Новости, 04.07.2023
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти
Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:30
2023-07-04T16:30
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту. "Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше", - сказал Кондратьев. При этом он отметил, что тем не менее считает оправданными предпринятые меры безопасности.
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новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти

Кондратьев: количество автомобилей в очереди на Крымский мост увеличится к выходным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту.
"Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше", - сказал Кондратьев.
При этом он отметил, что тем не менее считает оправданными предпринятые меры безопасности.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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