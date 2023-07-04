https://ria.ru/20230704/most-1882190977.html
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти - РИА Новости, 04.07.2023
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти
Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:30
2023-07-04T16:30
2023-07-04T16:30
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645104_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_e5225080a36c934287f7ac749849b040.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту. "Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше", - сказал Кондратьев. При этом он отметил, что тем не менее считает оправданными предпринятые меры безопасности.
https://ria.ru/20230704/otdykh-1882180920.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645104_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_edf9cd706662299fb8031701b4582278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти
Кондратьев: количество автомобилей в очереди на Крымский мост увеличится к выходным
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту.
"Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше", - сказал Кондратьев.
При этом он отметил, что тем не менее считает оправданными предпринятые меры безопасности.
Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы