https://ria.ru/20230704/most-1882190977.html

Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти

Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти - РИА Новости, 04.07.2023

Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти

Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:30

2023-07-04T16:30

2023-07-04T16:30

туризм

новости - туризм

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Количество автомобилей в очереди на Крымский мост ожидаемо увеличится к выходным, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту. "Мы ожидаем, что к выходным количество (автомобилей в сторону Крымского моста) будет больше", - сказал Кондратьев. При этом он отметил, что тем не менее считает оправданными предпринятые меры безопасности.

https://ria.ru/20230704/otdykh-1882180920.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край