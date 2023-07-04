https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html

Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе

Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе - РИА Новости, 04.07.2023

Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе

На Крымском мосту в августе может возникнуть пробка в обратном направлении из-за оттока туристов, доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:07

2023-07-04T16:07

2023-07-04T16:07

туризм

республика крым

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На Крымском мосту в августе может возникнуть пробка в обратном направлении из-за оттока туристов, доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину.Во вторник Путин провел совещание с членами правительства, основной темой стало обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов."Ожидаем, ну август месяц, понятно, будет реверс в обратную сторону. С нашей стороны уже будет такая же пробка на отток. Готовимся, по этому синхронизируем действия", - сказал Аксенов.Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.

https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм