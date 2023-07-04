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Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
16:07 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе - РИА Новости, 04.07.2023
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе
На Крымском мосту в августе может возникнуть пробка в обратном направлении из-за оттока туристов, доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:07
2023-07-04T16:07
туризм
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На Крымском мосту в августе может возникнуть пробка в обратном направлении из-за оттока туристов, доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину.Во вторник Путин провел совещание с членами правительства, основной темой стало обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов."Ожидаем, ну август месяц, понятно, будет реверс в обратную сторону. С нашей стороны уже будет такая же пробка на отток. Готовимся, по этому синхронизируем действия", - сказал Аксенов.Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.
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республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе

Аксенов: в августе перед Крымским мостом может возникнуть пробка в обратном направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На Крымском мосту в августе может возникнуть пробка в обратном направлении из-за оттока туристов, доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину.
Во вторник Путин провел совещание с членами правительства, основной темой стало обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов.
"Ожидаем, ну август месяц, понятно, будет реверс в обратную сторону. С нашей стороны уже будет такая же пробка на отток. Готовимся, по этому синхронизируем действия", - сказал Аксенов.
Последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин – каждое авто подлежит досмотру. Минтранс сообщил, что открыты дополнительные пункты досмотра.
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