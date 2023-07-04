https://ria.ru/20230704/moskalkova-1882068634.html

Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023

Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:14

2023-07-04T10:14

2023-07-04T15:16

происшествия

татьяна москалькова

чеченская республика (чечня)

елена милашина

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном."Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы", — сказала омбудсмен РИА Новости.Москалькова отметила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции, сегодня Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор по этому делу.Янгулбаев с дочерью впоследствии уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882068000.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня), елена милашина, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне