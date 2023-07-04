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Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023
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10:14 04.07.2023 (обновлено: 15:16 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/moskalkova-1882068634.html
Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной
Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной - РИА Новости, 04.07.2023
Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:14
2023-07-04T15:16
происшествия
татьяна москалькова
чеченская республика (чечня)
елена милашина
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном."Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы", — сказала омбудсмен РИА Новости.Москалькова отметила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции, сегодня Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор по этому делу.Янгулбаев с дочерью впоследствии уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html
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происшествия, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня), елена милашина, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Татьяна Москалькова, Чеченская республика (Чечня), Елена Милашина, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката супруги экс-судьи Янгулбаева

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.
"Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы", — сказала омбудсмен РИА Новости.
Москалькова отметила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.
Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
Вчера, 09:34
Как сообщила "Новая газета", у журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и вывезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции, сегодня Ахматовский районный суд Грозного огласит приговор по этому делу.
Янгулбаев с дочерью впоследствии уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне
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ПроисшествияТатьяна МоскальковаЧеченская республика (Чечня)Елена МилашинаНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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